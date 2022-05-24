"Разделяю ответственность": Галкин объяснил, почему решил помогать украинским беженцам

Максим Галкин призвал людей тоже помогать по возможности пострадавшим от войны в Украине.

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Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин, который выступил против войны в Украине и вынужден был с семьей покинуть РФ, улетев в Израиль, подтвердил свои намерения помогать украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

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Он подчеркнул, что обычно не рассказывает о своих благих делах, но сейчас считает: в нынешнее время просто необходимо освещать и рекламировать деятельность фондов, организаций и людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся в этой катастрофической ситуации. В частности Галкин рассказал об одном из австрийских фондов, который оказывает исключительно гуманитарную помощь. Сам Максим помогает ему деньгами и призвал это делать других.

"Я буду продолжать помогать беженцам из Украины. У меня будет много концертов по всему миру. Надеюсь, и в России. И в самые разные фонды я буду отправлять деньги. Критерием будет безусловно не то, в какой стране зарегистрирован фонд, а его прозрачность и уверенность в том, что деньги не украдут, что они дойдут до адресата. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее", – заявил Галкин.

Ранее супруга шоумена на вопрос журналистов о том, планирует ли возвращаться в Россию, ответила утвердительно, тогда как ее супруг отмолчался. На родине ему грозит уголовное преследование и отсутствие работы, поскольку его уволили с Первого канала.

Однако в Израиле он успешен. Помимо большого тура в июне и нескольких дополнительных концертов, Максим получил предложение вместе с женой вести реалити-шоу на одном из местных телеканалов.