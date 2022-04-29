Максиму Галкину нашли замену на Первом канале

Выход нового выпуска программы приурочен к 9 мая.

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Вместо Максима Галкина, уволенного из программы "Сегодня вечером", которую он пять лет вел на Первом канале, новым ведущим шоу станет артист балета и педагог, руководитель Академии Русского балета им. А. Вагановой в Санкт-Петербурге Николай Цискаридзе, сообщает "СтарХит".

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После откровенных заявлений супруга Аллы Пугачевой с критикой российского вторжения в Украину и однозначной позиции по поводу так называемой "спецоперации" ВС РФ, Галкин попал в немилость, из-за чего съемки программы были приостановлены на неопределенный срок. Теперь же стало известно, что следующий выпуск шоу запланирован к 9 мая.

"В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга", – рассказал журналистам источник, задействованный в съемках.

Как сам Галкин отреагировал на эту новость, пока неизвестно. С Цискаридзе он дружит много лет, и звезда балета не раз рассказывал о том, как Максим поддержал его в непростые времена.

Никак свое новое амплуа пока не комментирует и Цискаридзе.

Напомним, Максим Галкин вместе с женой и детьми улетел в Израиль. Он уже анонсировал тур по стране с 13 концертами, часть денег от которых пообещал перечислить в помощь Украине.

В России из-за своей позиции он стал изгоем. Против него грозятся возбудить уголовное дело, а пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала его "геем" и "мразью", а также намекнула на его женитьбу по расчету.