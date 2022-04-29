Галкин опубликовал новое видео из Израиля после оскорблений Симоньян

Артист анонсировал еще один концерт в Израиле.

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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, которого пропагандистка Симоньян назвала "геем" и "мразью" в эфире федерального канала, нарушил молчание в Сети, записав новое видеообращение.

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Правда, касалось оно не ответа на оскорбления от главреда Russia Today, а носило куда более радостный характер. Максим сообщил, что билеты на все его 12 концертов в рамках тура по городам Израиля уже проданы. Он добавил, что по просьбам поклонников будет организован еще один, 13-й, концерт.

На записи Максим смеется, объяснив это тем, что его веселит сын Гарри. В какой-то момент мальчик на секунду появляется в кадре.

О скандале с Симоньян Галкин, который лишился работы на Первом канале в России, не упоминает.

Телеведущий, открыто выступивший с осуждением войны в Украине, сейчас с семьей живет в Израиле. Ему и его супруге Алле Пугачевой уже предложили вести программу на местном телевидении, а СМИ показали фотографии особняка знаменитостей.

Напомним, певица Лайма Вайкуле написала пост в поддержку друзей и раскритиковала Симоньян за ее поступок.