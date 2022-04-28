Максим Галкин, поддержавший Украину, потерял работу на Первом канале

Шоумен с первых дней войны России против Украины критиковал власти РФ и говорил правду о происходящем.

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Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин, который публично выступил в поддержку Украины и осудил вторжение российской армии на территорию суверенного государства, остался без работы на родине, сообщают росСМИ.

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По информации журналистов, он больше не будет ведущим программы "Сегодня вечером" на Первом канале, где работал последние пять лет: сначала с Юлией Меньшовой, а затем один.

Сотрудники шоу говорят, что до последнего не знали об увольнении Галкина. Не исключено, что такая секретность была связана с тем, что ему еще не нашли замену. Из тех, кто может появиться в эфире вместо Максима, называли Александра Олешко, Дмитрия Борисова, Нонну Гришаеву и других. Вполне вероятно, что ведущих будет двое или даже больше.

Кроме "Сегодня вечером", Галкин был ведущим шоу "Лучше всех". На данный момент судьба программы неизвестна.

СМИ не исключают, что подобное не стало для мужа Аллы Пугачевой неожиданностью. Он вместе с семьей уехал в Израиль. Там ему и его супруге уже предложили вести аналог программы "Русский ниндзя", где участники проходят сложную полосу препятствий.

Более того, сам Галкин анонсировал большой тур по городам Израиля, причем уже сейчас известно об 11 дополнительных концертах. Часть денег от выступлений шоумен пообещал перечислить для помощи Украине.

Тем временем в России продолжается травля артиста. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" назвала его "геем" и "мразью", а также заявила, что он женился на "пожилой женщине" ради личного обогащения.

Сам Галкин на это пока что никак не отреагировал, а вот Лайма Вайкуле уже высказалась в адрес Симоньян.