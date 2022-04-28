Лайма Вайкуле резко осадила Симоньян за оскорбление Галкина и Пугачевой

Лайма Вайкуле много лет дружит с Аллой Пугачевой и не стала молчать, узнав о том, как Симоньян оскорбила семью ее близких друзей.

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68-летняя советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, которая является близкой подругой Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, не смогла пройти мимо заявлений главреда "Russia Tоday" Маргариты Симоньян, назвавшей юмориста и телеведущего "геем и мразью" в эфире федерального телеканала. На своей странице в Instagram она опубликовала пост в защиту друзей.

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По ее словам, за последние сутки после эфира с Симоньян, она получила так много возмущенных сообщений, что просто не может промолчать на эту тему. До случившегося Вайкуле только приблизительно знала о журналистке, но теперь все изменилось.

"Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симонян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре. Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? (Вы же совсем не знаете этих людей!). Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу. Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания", – говорится в сообщении. Публикацию артистка сопроводила фотографией семейных посиделок с друзьями.

Фото: Скриншот

Что касается Пугачевой и Галкина, то они пока что никак не прокомментировали оскорбительные выражения пропагандистки Симоньян.

Недавно стало известно, что бывший супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров тайно помогает ВСУ.

Напомним, после вторжения ВС РФ на территорию Украины супруги открыто выступали против российской агрессии, а затем и вовсе уехали в Израиль. В Сети появилось фото их особняка, а Галкин уже анонсировал большой тур по стране. Он также ответил российским СМИ, которые начали писать о его семье фейки.