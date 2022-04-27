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Политика Российско-украинская война

Филипп Киркоров тайно помогает ВСУ и СБУ, — нардеп Гончаренко

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Фото: blitz.plus | Филипп Киркоров тайно помогает ВСУ и СБУ

По словам парламентария, артист перевел $500 тысяч на закупку бронежилетов и оружия для украинских военнослужащих.

Российский певец и шоумен Филипп Киркоров, которому запрещен въезд в Украину, тайно помогает бойцам Вооруженных сил Украины и Службы безопасности в условиях войны с РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В своей публикации парламентарий поблагодарил российского певца Филиппа Киркорова за помощь в обеспечении украинских военнослужащих.

Гончаренко рассказал, что владеет информацией о том, что шоумен перевел $500 тысяч на закупку бронежилетов и оружия, которые предназначены для бойцов ВСУ и СБУ.

"Понятно, что Филипп об этом говорить не может, но это действительно мужественный и верный поступок! Спасибо, Филипп. Слава Украине!" — добавил народный депутат в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что сам Филипп Киркоров, которому запрещен въезд на территорию Украины, пока не комментировал информацию о денежном переводе для закупки вооружения и амуниции.

Филипп Киркоров тайно помогает ВСУ и СБУ, - Гончаренко

Напомним, в июне 2021 года Филипп Киркоров попал в черный список Министерства культуры Украины из-за его поддержки оккупации Россией Крыма. Силовики также владеют информацией о том, что российский артист нарушал украинское законодательство, въезжая на полуостров в обход официальных КПВВ.

Через несколько дней Филиппа Киркорова удалили из черного списка Минкульта, а в СБУ такое решение объяснили тем, что правоохранителям необходимо "дополнительно обработать данные". 3 августа СМИ сообщили о том, что Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

В апреле 2022 года Филипп Киркоров заступился за задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко, и потребовал провести "независимое расследование" в отношении обвиняемого в госизмене политика.