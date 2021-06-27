Исключение Киркорова из "черного списка" Минкульта: в СБУ назвали причину

Силовики утверждают, что решение в отношении певца нуждается в "дополнительной обработке данных".

Российского исполнителя Филиппа Киркорова вычеркнули из "черного списка" лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, по просьбе СБУ, передает РБК.

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В пресс-службе СБУ сообщили, что спецслужба просила Министерство культуры исключить певца Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с судебными прецедентами.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ "нуждается в дополнительной обработке его вопроса".

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличии судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данному вопросу", - проинформировали в СБУ в комментарии журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Минкульта за поддержку оккупации Крыма, а также из-за концертов на оккупированном полуострове.

Сам исполнитель Филипп Киркоров раскритиковал решение СБУ и Минкульта о внесении его в "черный список" и заявил, что "продолжит любить Украину".

Позже Фокус рассказывал, что через четыре дня Филиппа Киркорова убрали из "черного списка" Минкульта. Министерство культуры и информационной политики Украины убрала Филиппа Киркорова из "черного списка" по обращению СБУ.