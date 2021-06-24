"Рідна мати моя": Киркоров спел на украинском после попадания в "черный список" Минкульта (видео)

Исполнитель назвал "абсурдом" тот факт, что в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны, внесли народного артиста Украины.

Российский певец Филип Киркоров считает, что внесение в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, народного артиста Украины является "абсурдом". Об этом он сказал в видеоролике, который опубликован на своей странице в Instagram.

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"Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Но эти недалекие люди не знают, не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажками или границами", — сказал Киркоров.

Он подчеркнул, что может лишь поблагодарить чиновников за подобные действия, поскольку это помогает ему становится популярнее.

"На самом деле нужно гордиться попаданием в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", — заявил исполнитель.

Певец подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы власти Украины "подружились со своей головой".

"А я продолжаю любить Украину. Но не как государство, а как страну. Ведь мы все вышли из одной страны, у нас общая история и, я надеюсь, общее будущее. Но без людей, которые принимают такие решения", — сказал Киркоров.

Также он заявил, что в его доме всегда будут гостить украинцы и звучать украинские песни. А под конец своего спича Киркоров спел несколько строчек произведения "Пісня про рушник" на украинском языке:

"Рідна мати моя, ти ночей не доспала

I водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала".

Киркоров является народным артистом Украины с 2008 года. Такой титул он получил от тогдашнего президента страны Виктора Ющенко "за вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и России".

Отметим, о том, что Киркорова внесли в "черный список" Минкульта Украины стало известно в среду, 23 июня. Сделано это было по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

24 июня в пресс-службе ведомства рассказали, что от них поступила инициатива включить Киркорова в этот перечень из-за посещения его выступлений в Крыму после оккупации полуострова Российской Федерацией и публичной поддержки действий России в отношении Украины.