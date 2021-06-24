В СБУ объяснили, почему Филипп Киркоров попал в "черный список"

Российский артист неоднократно участвовал в пропагандистских концертах и высказывался в поддержку оккупации Крыма Россией.

Певец Филипп Киркоров по инициативе СБУ был включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за нарушения украинского законодательства и одобрения вооруженной агрессии России в отношении нашей страны, передает УНИАН.

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В пресс-центре силового ведомства отметили, что рекомендовали Минкульту внести Филиппа Киркорова в этот перечень из-за неоднократных пропагандистских концертов и поддержки оккупации Крыма в 2014 году.

Более того, скандально известный артист Филипп Киркоров настаивал, что аннексированный Крым является частью Российской Федерации.

У силовиков есть доказательства, что певец Филипп Киркоров неоднократно нарушал украинское законодательство, незаконно въезжая на территорию Крыма вне украинских пунктов пропуска.

"У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации", — подчеркнули в пресс-центре силового ведомства.

В качестве примера СБУ привела "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ" с участием Филиппа Киркорова, а организацией мероприятия занималась администрация президента РФ Владимира Путина.

"В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым — это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как и неоднократно делал это ранее", — подытожили в СБУ, объясняя причину внесения Филиппа Киркорова в "черный список".

Ранее Фокус сообщал, что Минкульт внес Филиппа Киркорова в "черный список". Соответствующее письмо пришло в Министерство культуры и информационной политики от СБУ еще 11 июня.

Также Фокус рассказывал, что рэпер Моршенштерн был внесен в "черный список" Минкульта. Согласно законодательству, под запрет попадает трансляция песен и других произведений, а также гастроли лица из списка. А в июне Моргештерн подал иск в Окружной админсуд Киева с целью отменить запрет на въезд в Украину.