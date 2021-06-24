В СБУ пояснили, чому Філіп Кіркоров потрапив до "чорного списку"

Російський артист неодноразово брав участь у пропагандистських концертах і висловлювався на підтримку окупації Криму Росією.

Співака Філіпа Кіркорова з ініціативи СБУ було внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, через порушення українського законодавства і схвалення збройної агресії Росії щодо нашої країни, передає УНІАН.

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У пресцентрі силового відомства зазначили, що рекомендували Мінкульту внести Філіпа Кіркорова в цей перелік через неодноразові пропагандистські концерти та підтримку окупації Криму в 2014 році.

Більш того, скандально відомий артист Філіп Кіркоров наполягав, що анексований Крим є частиною Російської Федерації.

У силовиків є докази, що співак Філіп Кіркоров неодноразово порушував українське законодавство, незаконно вʼїжджаючи на територію Криму поза українських пунктів пропуску.

"В СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації", — підкреслили в пресцентрі силового відомства.

Як приклад СБУ навела "Великий святковий концерт на честь семиріччя воззʼєднання Криму з РФ" за участю Філіпа Кіркорова, а організацією заходу займалася адміністрація президента РФ Володимира Путіна.

"У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що "Крим — це моє улюблене місце в Росії", а також допустив низку інших пропагандистських висловлювань, як і неодноразово робив це раніше", — підсумували в СБУ, пояснюючи причину внесення Філіпа Кіркорова до "чорного списку".

Раніше Фокус повідомляв, що Мінкульт вніс Філіпа Кіркорова до "чорного списку". Відповідний лист надійшов до Міністерства культури й інформаційної політики від СБУ ще 11 червня.

Також Фокус розповідав, що репер Моршенштерн був внесений до "чорного списку" Мінкульту. Згідно із законодавством, під заборону потрапляє трансляція пісень та інших творів, а також гастролі особи зі списку. А в червні Моргештерн подав позов до Окружного адмінсуду Києва з метою скасувати заборону на вʼїзд в Україну.