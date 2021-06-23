Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту

Тепер у списку міністерства 201 чоловік, а сам співак у 2015 році стверджував, що буде пишатися таким "досягненням".

Міністерство культури та інформаційної політики включило популярного російського виконавця Філіпа Кіркорова в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Як повідомляє в середу, 23 червня пресслужба відомства, 11 червня в Мінкульт прийшов лист від СБУ про включення Кіркорова до переліку осіб, які представляють загрозу національній безпеці.

У міністерстві уточнили що включення в "чорний список" відбувається за поданням Служби безпеки України автоматично, саме відомство не наділене повноваженнями, кого включати або видаляти з цього списку.

Зазначимо, що у 2015 році Філіп Кіркоров заявляв в інтервʼю журналу Super, що буде пишатися, якщо його внесуть в український "чорний список".

Нагадаємо, 20 травня Міністерство культури та інформаційної політики внесли російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка і Марію Миронову до переліку осіб, які не можуть вʼїхати на територію України.

У кінці квітня Мінкульт заборонило вʼїзд в Україну російському реперу Моргенштерну.

Перед цим музичний продюсер, композитор і співак Брендон Стоун був внесений до списку осіб, які представляють загрозу нацбезпеці України.

А в лютому Мінкульт вніс у чорний список засновника "Хору Турецького" і фронтмена групи "Крематорій".