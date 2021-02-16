Мінкульт внесло в чорний список засновника "Хору Турецького" і фронтмена групи "Крематорій"

На сьогоднішні в списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України, значаться 176 прізвищ.

Міністерство культури України заборонило в'їзд на територію країни ще трьом музикантам з колективу "Хор Турецького", включаючи його засновника народного артиста Росії Михайла Турецького.

Про це повідомляється на сайті Мінкульту.

Крім Михайла Турецького, до чорного списку також потрапили російські артисти Ігор Звєрєв і Євген Тулінов.

Крім того, під санкції потрапив засновник і вокаліст російської рок-групи "Крематорій" Армен Григорян.

[ + – ] crematorium.ru/Армен Григорян

Усі музиканти неодноразово виступали з концертами в окупованому Криму.

На сьогоднішні в списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України, значаться 176 прізвищ.

У свою чергу Михайло Турецький прокоментував РБК рішення Мінкульту про внесення його в чорний список.

"Дуже шкода і прикро за те, що зараз відбувається. Абсолютно незрозуміла історія. В Україні в нас багато друзів і шанувальників. Це велика аудиторія. Вони нас дуже чекають, пишуть постійно в соціальних мережах", — сказав Турецький.

На його думку, артиста неможливо роз'єднати з публікою наказом чи постановою.

"Ми будемо продовжувати дарувати нашу творчість українській аудиторії. Через Ютуб, Інстаграм. Хоча б так — віртуально", — додав він.

Зазначимо, що Міністерство культури та інформаційної політики України 9 і 11 лютого внесло до списку осіб, які загрожують національній безпеці, сім російських акторів. Зокрема, до переліку увійшли п'ять учасників групи "Хор Турецького": Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнецов. А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися в пропагандистському фільмі режисера Олексія Піманова "Крим".

Раніше солістові білоруської групи Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Марку Тишману і ще чотирьом росіянам також заборонили в'їзд в Україну.