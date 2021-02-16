Минкульт внес в черный список основателя "Хора Турецкого" и фронтмена группы "Крематорий"

На сегодняшний день в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, значатся 176 фамилий.

Министерство культуры Украины запретило въезд на территорию страны еще трем музыкантам из коллектива "Хор Турецкого", включая его основателя народного артиста России Михаила Турецкого.

Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Кроме Михаила Турецкого, в черный список также попали российские артисты Игорь Зверев и Евгений Тулинов.

Кроме того, под санкции попал основатель и вокалист российской рок-группы "Крематорий" Армен Григорян.

[ + – ] crematorium.ru/Армен Григорян

Все музыканты неоднократно выступали с концертами в оккупированном Крыму.

На сегодняшний день в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, значатся 176 фамилий.

В свою очередь Михаил Турецкий прокомментировал РБК решение Минкульта о внесении его в черный список.

"Крайне жаль и обидно за то, что сейчас происходит. Совершенно необъяснимая история. В Украине у нас много друзей и поклонников. Это большая аудитория. Они нас очень ждут, пишут постоянно в социальных сетях", – сказал Турецкий.

По его мнению, артиста невозможно разъединить с публикой приказом или постановлением.

"Мы будем продолжать дарить наше творчество украинской аудитории. Через Ютуб, Инстаграм. Хотя бы так – виртуально", – добавил он.

Отметим, Министерство культуры и информационной политики Украины 9 и 11 февраля внесло в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров. В частности, в перечень вошли пять участников группы "Хор Турецкого": Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в пропагандистском фильме режиссера Алексея Пиманова "Крым".

Ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Марку Тишману и еще четырем россиянам также запретили въезд в Украину.