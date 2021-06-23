Киркорова внесли в "черный список" Минкульта

Теперь в списке министерства 201 человек, а сам певец в 2015 году утверждал, что будет гордиться таким "достижением".

Министерство культуры и информационной политики включило популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова в перечень лиц, создают угрозу национальной безопасности Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщает в среду, 23 июня пресс-служба ведомства, 11 июня в Минкульт пришло письмо от СБУ о включении Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В министерстве уточнили что включение в "черный список" происходит по представлению Службы безопасности Украины автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

Отметим, что в 2015 году Филипп Киркоров заявлял в интервью журналу Super, что будет гордиться, если его внесут в украинский "черный список".

Напомним, 20 мая Министерство культуры и информационной политики внесли российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень лиц, которые не могут въехать на территорию Украины.

В конце апреля Минкульт запретил въезд в Украину российскому рэперу Моргенштерну.

Перед этим музыкальный продюсер, композитор и певец Брендон Стоун был внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

А в феврале Минкульт внес в черный список основателя "Хора Турецкого" и фронтмена группы "Крематорий".