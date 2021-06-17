Моргенштерн судиться із СБУ через попадання в "чорний список" Мінкульту

Звернення виконавця надійшло до Окружного адміністративного суду Києва. У самому списку співак перебуває з квітня 2021 року.

Скандальний Алішер Моргенштерн подав позов до Окружного адмінсуду Києва на СБУ з метою, щоб йому дозволили вʼїзд в Україну.

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Про це йдеться на порталі суду.

Позов репера Моргенштера до СБУ стосується внесення його до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У пресслужбі повідомляють, що наразі Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання щодо відкриття провадження за фактом цього звернення.

У своєму позові російський виконавець Моргенштерн просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправними дії СБУ щодо підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне імʼя MORGENSHТERN) до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Крім цього, Моргенштерн вимагає скасувати наказ Мінкульту про внесення його до списку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

"Також позивач просить визнати протиправним та скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021, про оновлення відповідного Переліку, на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному веб-сайті, який доповнений особистістю Алішера Валєєва. Крім цього, Моргенштерн просить ОАСК зажадати в Служби безпеки України постанову про заборону йому вʼїзду в Україну", — йдеться в повідомленні на сайті Окружного адмінсуду Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що реперу Моргенштерну заборонили вʼїзд в Україну. Відповідний наказ видав Мінкульт 29 квітня. Сам репер Моргенштерн прокоментував заборону і заявив, що обожнює Україну, але його концертів у нашій країні не буде.

Також Фокус розповідав, що в СБУ пояснили, чому Моргенштерн отримав заборону на вʼїзд в Україну. Повідомляється, правоохоронці ухвалили рішення про заборону на вʼїзд репера через пропаганду культу насильства і наркотиків.