Моргенштерн судится с СБУ из-за попадания в "черный список" Минкульта

Обращение исполнителя поступило в Окружной административный суд Киева. В самом списке певец находится с апреля 2021 года.

Скандальный Алишер Моргенштерн подал иск в Окружной админсуд Киева на СБУ с целью, чтобы ему разрешили въезд в Украину.

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Об этом говорится на портале суда.

Иск рэпера Моргенштера к СБУ касается относительно внесения его в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В пресс-службе сообщают, что сейчас Окружной административный суд Киева решает вопрос относительно открытия производства по факту этого обращения.

В своем иске российский исполнитель Моршенштерн просит Окружной админсуд Киева признать противоправным действия СБУ относительно подготовки документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Помимо этого, Моргенштерн требует отменить приказ Минкульта о внесении его в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

"Также истец просит признать противоправным и отменить приказ МКИП, датированный апрелем 2021, об обновлении соответствующего Перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен личностью Алишера Валеева. Кроме этого Моргенштерн просит ОАСК затребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", — говорится в сообщении на сайте Окружного админсуда Киева.

Ранее Фокус сообщал, что рэперу Моргенштерну запретили въезд в Украину. Соответствующий приказ издал Минкульт 29 апреля. Сам рэпер Моргенштерн прокомментировал запрет и заявил, что обожает Украину, но его концертов в нашей стране не будет.

Также Фокус рассказывал, что в СБУ объяснили, почему Моргенштерн получил запрет на въезд в Украину. Сообщается, правоохранители приняли решение о запрете на въезд рэперу из-за пропаганды культа насилия и наркотиков.