"Рідна мати моя": Кіркоров заспівав українською після потрапляння до "чорного списку" Мінкульту (відео)

Виконавець назвав "абсурдом" той факт, що до списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни, внесли народного артиста України.

Російський співак Філіп Кіркоров вважає, що внесення до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, народного артиста України є "абсурдом". Про це він сказав у відеоролику, який опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Деякі недалекі чиновники так намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Але ці недалекі люди не знають, не розуміють, що творчість зараз не заборониш. Музику не закриєш папірцями або межами", — сказав Кіркоров.

Він підкреслив, що може лише подякувати чиновникам за подібні дії, оскільки це допомагає йому стати популярнішим.

"Насправді потрібно пишатися потраплянням до цього списку. Насправді це не Кіркоров, це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то держава можна тільки пожалкувати", — заявив виконавець.

Співак підкреслив, що йому хотілося б, щоб влада України "подружилася зі своєю головою".

"А я продовжую любити Україну. Але не як державу, а як країну. Адже ми всі вийшли з однієї країни, у нас спільна історія і, я сподіваюся, спільне майбутнє. Але без людей, які ухвалюють такі рішення", — сказав Кіркоров.

Також він заявив, що в його будинку завжди будуть гостювати українці та звучатимуть українські пісні. А під кінець свого спічу Кіркоров заспівав кілька рядків твору "Пісня про рушник" українською мовою:

"Рідна мати моя, ти ночей не доспала

I водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник Вишиваний на щастя, на долю дала".

Кіркоров є народним артистом України з 2008 року. Такий титул він отримав від тодішнього президента країни Віктора Ющенка "за внесок у розвиток культурно-мистецьких звʼязків України та Росії".

Зазначимо, про те, що Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту України стало відомо в середу, 23 червня. Зроблено це було за поданням Служби безпеки України (СБУ).

24 червня в пресслужбі відомства розповіли, що від них надійшла ініціатива додати Кіркорова до цього переліку через відвідування його виступів у Криму після окупації півострова Російською Федерацією і публічну підтримку дій Росії щодо України.