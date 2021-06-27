Виключення Кіркорова з "чорного списку" Мінкульту: в СБУ назвали причину

Силовики стверджують, що рішення щодо співака потребує "додаткової обробки даних".

Російського виконавця Філіпа Кіркорова викреслили з "чорного списку" осіб, що загрожують нацбезпеці України, на прохання СБУ, передає РБК.

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У прес-службі СБУ повідомили, що спецслужба просила Міністерство культури виключити співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, в зв'язку з судовими прецедентами.

У відомстві підкреслили, що СБУ "потребує додаткової обробки його питання".

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури і інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", — поінформували в СБУ в коментарі журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту за підтримку окупації Криму, а також через концерти на окупованому півострові.

Сам виконавець Філіп Кіркоров розкритикував рішення СБУ і Мінкульту про внесення його до "чорного списку" і заявив, що "продовжить любити Україну".

Пізніше Фокус розповідав, що через чотири дні Філіпа Кіркорова прибрали з "чорного списку" Мінкульту. Міністерство культури і інформаційної політики України прибрало Філіпа Кіркорова з "чорного списку" за зверненням СБУ.