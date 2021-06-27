Спустя четыре дня: СБУ передумала вносить Киркорова в "черный список" Минкульта
Артиста включили в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности из-за поддержки оккупации Крыма и концертов там. Что стало причиной отмены — неизвестно.
Министерство культуры и информационной политики Украины убрала Филиппа Киркорова из "черного списка" по обращению СБУ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.
Причиной отмены запрета на възд называют письмо СБУ, которым отзывается предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в число лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Как прошлое, так и нынешнее решение Минкульт принимает на основе писем СБУ. В Министерстве могут лишь добавлять или удалять артистов из списка. Решение о запрете принимает спецслужба, у которой есть полномочия квалифицировать действия иностранцев таковыми, что несут угрозу нацбезопасности.
Подчеркивается, что СБУ не сообщает о причинах включения или выключения лиц в "черный список".
На момент написания новости Филипп Киркоров не отреагировал на исключение его из списка лиц, несущих угрозу национальной безопасности.
Напомним, 23 июня народного артиста Украины Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Минкульта за поддержку оккупации Крыма, а также из-за концертов на оккупированном полуострове. Артист назвал абсурдом факт внесения себя в "черный список".