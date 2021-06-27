Спустя четыре дня: СБУ передумала вносить Киркорова в "черный список" Минкульта

Артиста включили в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности из-за поддержки оккупации Крыма и концертов там. Что стало причиной отмены — неизвестно.

Министерство культуры и информационной политики Украины убрала Филиппа Киркорова из "черного списка" по обращению СБУ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

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Причиной отмены запрета на възд называют письмо СБУ, которым отзывается предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в число лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Как прошлое, так и нынешнее решение Минкульт принимает на основе писем СБУ. В Министерстве могут лишь добавлять или удалять артистов из списка. Решение о запрете принимает спецслужба, у которой есть полномочия квалифицировать действия иностранцев таковыми, что несут угрозу нацбезопасности.

Подчеркивается, что СБУ не сообщает о причинах включения или выключения лиц в "черный список".

На момент написания новости Филипп Киркоров не отреагировал на исключение его из списка лиц, несущих угрозу национальной безопасности.

Напомним, 23 июня народного артиста Украины Филиппа Киркорова внесли в "черный список" Минкульта за поддержку оккупации Крыма, а также из-за концертов на оккупированном полуострове. Артист назвал абсурдом факт внесения себя в "черный список".