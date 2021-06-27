Через чотири дні: в СБУ передумали вносити Кіркорова в "чорний список" Мінкульту

Артиста включили в список осіб, що представляють загрозу нацбезпеці через підтримку окупації Криму та концертів там. Що стало причиною скасування — невідомо.

Міністерство культури і інформаційної політики України прибрала Філіпа Кіркорова з "чорного списку" за зверненням СБУ. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

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Причиною скасування заборони на в'їзд називають лист СБУ, яким вони відкликали свій попередній лист про включення Філіпа Кіркорова в число осіб, що загрожують національній безпеці України.

Як минуле, так і нинішнє рішення Мінкульт приймає на основі листів СБУ. У Міністерстві можуть лише додавати або видаляти артистів зі списку. Рішення про заборону приймає спецслужба, яка має повноваження кваліфікувати дії іноземців такими, що несуть загрозу нацбезпеці.

Підкреслюється, що СБУ не повідомляє про причини включення або виключення осіб в "чорний список".

На момент написання новини Філіп Кіркоров не відреагував на виключення його зі списку осіб, які несуть загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, 23 червня народного артиста України Філіпа Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту за підтримку окупації Криму, а також з-за концертів на окупованому півострові. Артист назвав абсурдом факт внесення себе в "чорний список".