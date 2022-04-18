"Мне стыдно!": Оля Полякова ответила Киркорову, заступившемуся за Медведчука и Марченко

Украинская артистка призналась, что ей очень стыдно за то, что когда-то она равнялась на Филиппа и стремилась к дружбе с ним.

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Украинская певица Ольга Полякова отреагировала на пост в соцсети российского коллеги Филиппа Киркорова, который выступил в защиту народного депутат Виктора Медведчука, задержанного СБУ при попытке сбежать за границу, и его жены Оксаны Марченко. Шестиминутное обращение к нему звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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По ее словам, она почти два месяца ждала реакции Киркорова на события в Украине, и была поражена, когда эта реакция все же появилась.

[ + – ] Киркоров требует от европейских политиков сделать все для спасения Виктора Медведчука Фото: Скриншот

"И тут ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука. Тебе жалко кого? Преступника, коллаборанта, предателя? Человека, который напрямую причастен ко всем тем ужасам, обрушившимся на мою страну. Медведчук ведь никогда не занимался бизнесом. Всегда только политикой. При этом он являлся одним из самых богатых людей в Украине. Дворцы, виллы, квартиры, машины, яхта, входящая в топ самых дорогих яхт мира. Все эти миллиарды он десятки лет воровал у украинцев. Это в его состоянии наши плохие дороги, нищенские зарплаты учителей, убитая инфраструктура и промышленность, обескровленная армия, вымершие села, разрушенная экономика. Он, как вампир, высасывал жизнь из Украины все эти годы. А еще он воровал деньги, которые ему выделял его кум Путин на то, чтобы тут формировать пятую колону, поддерживающую политику России, подкуп местных властей, создание телеканалов, для того, чтобы вас, россиян, встречали тут с цветами. Но и эту затею он тупо провалил, потому что он вор, лжец и предатель. И на его руках кровь тысяч украинцев и русских. Он подельник убийц. Ты поддерживаешь убийцу", – говорит Полякова.

Дальше она затронула поддержку Киркоровым Оксаны Марченко:

"Я не буду говорить, сколько ее мужу стоило впихнуть ее ведение в украинские каналы. Сколько стоили проекты, которые покупались специально для нее, чтобы украинцы имели возможность наблюдать ее фантастические по стоимости дизайнерские наряды и бриллианты на своих экранах, но которая так и не обратилась за все время к своему народу к украинцам, с поддержкой. Она также не обратилась к своему куму Путину, чтобы тот прекратил убивать и разрушать ее страну. А сейчас эта лицемерная "паломница" в косынке обращается к туркам, не к украинцам. Тебе ее жалко?".

Она интересуется, а не жалко ли Киркорову его украинских поклонниц, молодых и пожилых женщин, детей, которых тысячами убивают и насилуют российские солдаты.

"Ты пишешь, что для тебя ценностью является человек. А какой? Только богатый? Только миллиардер? Если тебе не жалко украинцев, то пожалей хотя бы своих русских солдат, которые тысячами валяются на нашей земле, сожженные и обглоданные бродячими собаками. Пожалей их матерей, жен, детей. Но нет, тебе никого не жалко", – подчеркивает артистка.

Она также разнесла в пух и прах утверждение Киркорова о том, что для него ценностью являются человеческие отношения, на примере скандала, в который она попала после совместного выступления в ОАЭ в прошлом году:

"Год назад ты меня подставил, когда пригласил на выступление в Дубае, и с концерта устроил фарс дружбы и объединения наших народов: толкал речи, махал флагами. Я тогда промолчала, смалодушничала. Оправдывала тебя, думала, что это ты по искренности, по незнанию. Неееет. Ты все понимал тогда и все понимаешь сейчас. Я всегда приводила тебя в пример твоей любви к артистам, твоего внимания, твоего понимания артистической профессии, души артиста. Это восхищение останется со мной и теперь как память. Память о том, что большие артисты могут оказаться маленькими людьми".

Ольга призналась, что если раньше Филипп был для нее примером личности и настоящей звезды, то теперь все изменилось, и ей стыдно:

"Сегодня я вижу человека, который не способен на большее, чем написать пост в поддержку вора, предателя и лжеца. Мне стыдно, что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что я себя обманывала. Но я получила урок. Мы все получили урок!"

Видео Поляковой вызвало большой отклик у ее подписчиков. Публикацию прокомментировали Злата Огневич, Мика Ньютон, Лилия Подкопаева, Мария Яремчук, Катерина Бужинская и многие другие, поддержав сказанное.

Напомним, ранее Полякова обратилась к белорусам, а также представила трогательную песню-колыбельную.