"Пусть Коля Лукашенко воюет": Ольга Полякова обратилась к белорусам (видео)

Певица предупредила, что если белорусские войска зайдут на территорию Украины, жалеть их тут никто не будет.

Украинская певица Ольга Полякова записала обращение к белорусскому народу в связи с вероятным вторжением армии РБ в Украину на стороне России в течении ближайшего времени. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети.

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По ее словам, руководство Беларуси уже приняло решение, и военные скоро пересекут границу Украины, чтобы помогать российской армии:

"Лукашенко принял решение, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей, простых белорусов. Народ бросают в кровавую бойню. Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет. Они нигде не воевали, не имеют боевого опыта, ни понятных им вообще причин для этой войны. Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко, за этих стареющих вурдалаков? Которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных. Это не ваша война. Все белорусские солдаты должны отказаться воевать в Украине. Пусть Коля Лукашенко воюет. Пусть воюет его сын. Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать за что? За кого, белорусы? Белоруские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин! Не отправляйте их на войну! Выходите на акцию протеста. Пишите в соцсетях, говорите знакомым, делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантами. Не становитесь ими и теперь", – заявила артистка.

Ранее голливудский актер Арнольд Шварценеггер призвал российских солдат уйти с украинской земли, заявив, что их правительство солгало, что в этой стране живут нацисты и враги:

"Я знаю, что ваше правительство говорит, что эта война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее не начинали нацисты или националисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет!"

Напомним, коллега Поляковой Макс Барских заявил россиянам, что ему жаль их, потому что они никогда не узнают вкуса свободы.