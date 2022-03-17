Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам и рассказал правду о войне в Украине (полный текст)

Актер подчеркнул, что война в Украине незаконна и не имеет никакого отношения к защите России.

74-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии записал девятиминутное видео, в котором попытался достучаться до россиян и солдат ВС РФ, которые воюют на территории Украины. Фокус приводит полный текст обращения знаменитости.

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"Здравствуйте все и спасибо, что уделяете мне внимание. Я шлю это сообщение по разным каналам, чтобы обратиться к моим российским друзьям и российским солдатам, которые служат сейчас в Украине. Я обращаюсь к вам потому, что в мире происходят события, которые от вас скрывают. Ужасные события, о которых вы должны знать.

Но прежде, чем рассказать вам о суровой реальности, позвольте мне рассказать о русском человеке, который стал моим героем. В 1961 году, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену на Чемпионат мира по легкой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов выиграл Чемпионат, став первым человеком, поднявшим 200 кг над своей головой. Мой друг как-то смог провести нас за кулисы, и вот он я, 14-летний мальчик, стою перед сильнейшим человеком планеты. Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать руку. У меня пока еще была рука мальчика. А у него была могучая ладонь мужчины, в которой моя рука практически исчезла. Но он был такой добрый, он улыбнулся мне.

Я вернулся домой и повесил его фотографию над кроватью для вдохновения. В то время я и сам начинал заниматься тяжелой атлетикой. Мой отец говорил мне снять фотографию со стены и найти себе какого-нибудь немецкого или австрийского героя. Он злился, и мы постоянно ссорились друг с другом.

Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Он был ранен под Ленинградом, где нацистская армия, в которой он служил, нанесла невосполнимый ущерб тому городу и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены. Мне было все равно, под каким флагом Власов выступал. Кстати, на этом мои связи с Россией не закончились. Они еще больше углубились, когда я ездил туда на бодибилдинг и на съемки и встречался со своими русскими фанатами. На одно из таких поездок я снова встретился с Юрием Власовым. Это было в Москве, на съемках "Красной жары", первого американского фильма, получившего разрешение на съемки на Красной площади.

Мы с ним провели целый день вместе. Он был таким чутким, таким добрым, таким умным, и, конечно же, щедрым. Он подарил мне красивую синюю чашку, и я пью из нее кофе каждое утро.

С тех пор, как мне было 14 лет, у меня не было ничего, кроме привязанности и уважения к народу России – и это та причина, по которой я вам все это говорю. Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите сказать мне правду о войне в Украине и о том, что там происходит.

Никому не нравится слышать какую-то критику о своем правительстве. Я это понимаю. Но как друг российского народа, я надеюсь, вы услышите то, что я вам говорю. Позвольте напомнить, что я говорю с той же искренней заботой, с какой говорил 6 ноября с американским народом, когда произошла попытка мятежа 6 января 2021 года, когда дикая толпа пошла штурмом на Капитолий, пытаясь свергнуть наше правительство.

Знаете, случаются такие неправильные моменты, когда нельзя молчать. С вашим правительством – то же самое. Я знаю, что ваше правительство говорит, что эта война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее не начинали нацисты или националисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Нет!

На самом деле давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвали к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только четыре страны проголосовали с Россией. Это факт.

Мир отвернулся от России из-за ее действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая больницу и роддом. Почти три миллиона украинских беженцев, в основном женщины, дети и старики, покинули страну. Еще больше людей пытаются уехать. Это гуманитарный кризис.

Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована из сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинскими солдатами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники уничтожено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли разрушения, которые так разозлили мир, что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории.

[ + – ] Обращение Арнольда Шварценеггера

По обе стороны войны будут страдать те, кто этого не заслуживает. Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их, как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения. Они даже не знали, что едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защищать русских в Украине.

Все это неправда. Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свою страну и свою семью, – это факт. Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости.

Когда мой отец приехал в Ленинград, он был донельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломлен физически и морально. Он прожил всю свою оставшуюся жизнь с болью. Болью от сломанной спины, болью от шрапнели, которая всегда напоминала ему о тех ужасных годах. Болью от вины, которую он чувствовал.

Российские солдаты, которые слушают это: вы уже знаете большую часть той правды, о которой я говорю. Вы видели ее собственными глазами. Я не хочу, чтобы вы были сломлены, как мой отец. Это не та война для защиты России, на которой воевали ваши дедушки или прадедушки. Это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир. А власти в Кремле я хочу спросить: почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций?

Те солдаты, которые слушают меня сейчас, помните: у 11 миллионов россиян есть родственники в Украине. Каждая ваша пуля летит в чьего-то брата или сестру. Каждая бомба, каждый заряд, который падает с неба, падает не на врага, а на школу. Больницу или чей-то дом.

Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это – пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду. Расскажите вашим соотечественникам дома о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине.

А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну.

А теперь позвольте мне закончить сообщением ко всем тем россиянам, которые выходили и выходят на улицы против вторжения в Украину. Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают, вас сажают, вас бьют. Вы – мои новые герои. У вас – сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России.

Дорогие мои российские друзья, да благословит вас Господь!"

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер уже поддерживал Украину, как это сделали и ряд других мировых знаменитостей.