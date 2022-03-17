Арнольд Шварценеггер звернувся до росіян та розповів правду про війну в Україні (повний текст)

Актор наголосив, що війна в Україні незаконна і не має жодного відношення до захисту Росії.

74-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії записав дев'ятихвилинне відео, в якому спробував достукатися до росіян та солдатів ЗС РФ, які воюють на території України. Фокус наводить повний текст звернення знаменитості.

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"Здрастуйте всі й дякую, що приділяєте мені увагу. Я шлю це повідомлення різними каналами, щоб звернутися до моїх російських друзів і російських солдатів, які служать зараз в Україні. Я звертаюся до вас тому, що у світі відбуваються події, які від вас приховують: жахливі події, про які ви повинні знати.

Але перш ніж розповісти вам про сувору реальність, дозвольте мені розповісти про російську людину, яка стала моїм героєм. У 1961 році, коли мені було 14 років, ми з моїм другом поїхали до Відня на Чемпіонат світу з легкої атлетики. Я був серед глядачів, коли Юрій Петрович Власов виграв Чемпіонат, ставши першою людиною, яка підняла 200 кг над своєю головою. Мій друг якось зміг провести нас за лаштунки, і ось він я, 14-річний хлопчик, стою перед найсильнішою людиною планети. Я не міг у це повірити. Він простяг мені долоню, щоб потиснути руку. В мене поки що була рука хлопчика. А в нього була могутня долоня чоловіка, в якій моя рука практично зникла. Але він був такий добрий, він усміхнувся до мене.

Я повернувся додому та повісив його фотографію над ліжком для натхнення. Тоді я й сам починав займатися важкою атлетикою. Мій батько казав мені зняти фотографію зі стіни й знайти собі якогось німецького чи австрійського героя. Він сердився, і ми постійно сварилися один з одним.

Він не любив росіян через свій досвід у Другій світовій війні. Його поранили під Ленінградом, де нацистська армія, в якій він служив, завдала непоправної шкоди тому місту та його відважному народу. Але я не зняв фотографію зі стіни. Мені було байдуже, під яким прапором Власов виступав. До речі, на цьому мої зв'язки із Росією не закінчилися. Вони ще більше заглибилися, коли я їздив туди на бодибілдинг та на зйомки та зустрічався зі своїми російськими фанатами. На одній із таких поїздок я знову зустрівся з Юрієм Власовим. Це було в Москві, на зйомках "Червоної спеки", першого американського фільму, який отримав дозвіл на зйомки на Червоній площі.

Ми з ним провели цілий день разом. Він був таким чуйним, таким добрим, таким розумним і, звичайно ж, щедрим. Він подарував мені гарну синю чашку, і я п'ю з неї кави щоранку.

З того часу, як мені було 14 років, у мене не було нічого, крім прихильності та поваги до народу Росії — і це та причина, через яку я вам усе це говорю. Сила та серце російського народу завжди надихали мене. Ось чому я сподіваюся, що ви дозволите мені сказати правду про війну в Україні й про те, що там відбувається.

Нікому не подобається чути якусь критику про свій уряд. Я це розумію. Але як друг російського народу, я сподіваюся, ви почуєте те, що я вам говорю. Дозвольте нагадати, що я говорю з тією ж щирою турботою, з якою говорив 6 листопада з американським народом, коли відбулася спроба заколоту 6 січня 2021 року, коли дикий натовп пішов штурмом на Капітолій, намагаючись повалити наш уряд.

Знаєте, трапляються такі неправильні моменти, коли не можна мовчати. З вашим урядом — те саме. Я знаю, що ваш уряд каже, що ця війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це не правда. Україна — країна із президентом єврейського походження, в батька якого всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її не починали нацисти чи націоналісти. Ті, хто має владу в Кремлі, розпочали її. Це не війна російського народу. Ні!

Насправді давайте я вам розповім. Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликали до негайного виведення російських військ. З усього світу лише чотири країни проголосували з Росією. Це факт.

Світ відвернувся від Росії через її дії в Україні. Цілі квартали зруйновані російською артилерією та бомбами, включаючи лікарню та пологовий будинок. Майже три мільйони українських біженців, переважно жінки, діти та літні люди, залишили країну. Ще більше людей намагаються виїхати. Це гуманітарна криза.

Через свою жорстокість Росія тепер ізольована зі спільноти держав. Крім того, вам не говорять правду і про наслідки цієї війни для Росії. Я з важким серцем говорю вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українськими солдатами, котрі воюють за свою батьківщину, і російським керівництвом, що воює заради завоювання. Величезна кількість російської бойової техніки знищено чи покинуто. Російські бомби, що падають на безвинних цивільних, принесли руйнування, які так розлютили світ, що той запровадив найсильніші глобальні економічні санкції в історії.

[ + – ] Звернення Арнольда Шварценеггера

По обидва боки війни страждатимуть ті, хто цього не заслуговує. Російський уряд бреше не лише своїм громадянам, а й своїм солдатам. Деяким солдатам сказали, що вони підуть воювати з нацистами. Декому сказали, що український народ вітатиме їх, як героїв. Декому сказали, що вони просто поїдуть на навчання. Вони навіть не знали, що їдуть на війну. Декому сказали, що вони там, щоби захищати росіян в Україні.

Все це неправда. Російські солдати зіткнулися з відчайдушним опором українців, які хочуть захистити свою країну та свою сім'ю — це факт. Коли я дивлюся на те, як із руїн витягують маленьких діток, мені здається, що я дивлюсь документальний фільм про жахіття Другої світової війни, а не сучасні новини.

Коли мій батько приїхав в Ленінград, його уряд по вінця накачав його своєю брехнею. Коли він виїхав з Ленінграда, він зламався фізично та морально. Він прожив все своє життя з болем. Біль від зламаної спини, біль від шрапнелі, яка завжди нагадувала йому про ті жахливі роки. Біль від провини, яку він відчував.

Російські солдати, які слухають це: ви вже знаєте більшу частину тієї правди, про яку я говорю. Ви бачили її на власні очі. Я не хочу, щоб вас зламали, як мого батька. Це не та війна для захисту Росії, на якій воювали ваші дідусі чи прадіди. Це незаконна війна. Ваші життя, ваші кінцівки, ваше майбутнє жертвують заради безглуздої війни, яку засуджує весь світ. А владу в Кремлі я хочу запитати: чому ви жертвуєте цими молодими людьми заради своїх амбіцій?

Ті солдати, які слухають мене зараз, пам'ятайте: 11 мільйонів росіян мають родичів в Україні. Кожна ваша куля летить у чийогось брата чи сестру. Кожна бомба, кожен заряд, що падає з неба, падає не на ворога, а на школу. Лікарню чи чийсь будинок.

Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ та російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це — пропаганда та дезінформація. Я прошу вас допомогти мені розповсюдити правду. Розкажіть вашим співвітчизникам вдома про людську катастрофу, що відбувається в Україні.

А президенту Путіну я скажу: ви розпочали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну.

А тепер дозвольте мені закінчити повідомленням до тих росіян, які виходили й виходять на вулиці проти вторгнення в Україну. Світ побачив вашу сміливість. Ми знаємо, що ви страждаєте від наслідків вашої сміливості. Вас затримують, вас садять, вас б'ють. Ви — мої нові герої. У вас — сила Юрія Петровича Власова. У вас справжнє серце Росії.

Дорогі мої російські друзі, нехай благословить вас Господь!

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер уже підтримував Україну, як це зробили й низка інших світових знаменитостей.