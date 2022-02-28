Мадонна, Шварценеггер, Кардаш'ян: хто та як зі світових знаменитостей підтримав Україну

Зірки, які мають аудиторію в десятки і сотні мільйонів людей, доносять світові свою позицію щодо того, що відбувається в нашій країні.

Російська армія п'яту добу продовжує атакувати українські міста, і доки ЗСУ та батальйони тероборони активно протистоять ворогові, світові знаменитості об'єднуються у своїй підтримці навколо нашої держави. Фокус погортав Instagram та Twitter-сторінки представників шоу-бізнесу, які не побоялися заявити усьому світу про те, що відбувається в Україні.

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Кім Кардаш'ян (288,9 млн підписників)

Світська левиця, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян у сторіз захопилася мужністю українського президента Володимира Зеленського. Вона опублікувала кілька його знімків, зроблених під час поїздок до зони ООС. Вона нагадала, що Америка пропонувала йому евакуюватися, але він не погодився, заявивши, що йому потрібна не його евакуація, а зброя.

[ + – ] Володимир Зеленський у зоні ООС Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Дженіфер Еністон (39,9 млн)

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі", в сторіз опублікувала фото дитини в жовто-синій курточці, яка, судячи з усього, евакуюється разом з мамою, оскільки жінка передає її в потяг.

"Дякую і… зроблено", – йдеться у підписі.

[ + – ] Реакція Дженніфер Еністон на події України Фото: Instagram jenniferaniston

Арнольд Шварценеггер (22,1 млн в Instagram і 4,9 – у Twitter)

Актор бойовиків та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер присвятив одразу кілька публікацій Україні. Так, він оприлюднив твіт, присвячений братам Кличкам, один із яких, Віталій, зараз перебуває в епіцентрі подій, протистоїть вторгненню до Києва.

"Віталій та Володимир Кличко, я думаю про вас, мої друзі. Ви були моїми героями на рингу, і тепер ви мої герої", – написав актор.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер висловив підтримку братам Кличкам Фото: Скриншот

Раніше він заявив:

"Мої думки з українським народом. Мене попросили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини мають і надалі бути зосереджені на тому, що відбувається на місцях – на трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу, яка нас надихнула" .

Фото: Скриншот

Джим Керрі (18,9 млн – у Twitter)

Американський актор опублікував у Twitter малюнок із зображенням ведмедя, який валяється на українському прапорі та розлітається на шматки.

"У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії. Остерігайтеся нелюбого", — написав він.

[ + – ] Джим Керрі назвав Путіна "грандіозним політичним недоумком" Фото: Jim Carrey/Twitter

Анджеліна Джолі (12,1 млн)

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з @refugees зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити", – написала на своїй сторінці в Instagram оскароносна американська акторка Анджеліна Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі не залишилася осторонь української трагедії Фото: Скриншот

Пізніше вона додала відео з біженцями, українськими громадянами, які перебувають на кордоні з Молдовою.

"Понад 50 000 людей залишили Україну менш ніж за 48 годин. Це відео мої колеги з УВКБ ООН надіслали з Молдови, на кордоні з Україною", – йдеться у публікації.

Шерон Стоун (2,9 млн)

Акторка опублікувала відео, на якому українець у Бердянську голими руками прибирає з дороги міну. Також вона поділилася інформацією про те, що президент Швейцарії, яка завжди займала нейтральний статус, заговорив про санкції проти Росії.

[ + – ] Житель Бердянська забирає з дороги міну Фото: Скриншот

[ + – ] Швейцарія виступає за санкції проти Росії Фото: Скриншот

Мадонна (17,7 млн)

Американська співачка Мадонна дуже активно долучилася до підтримки України з перших днів російської агресії. Вона показала відео, у якому відкрито порівняла Путіна з Гітлером, показала вибухи в українських містах, а на завершення продемонструвала середній палець.

"Безглузде і засноване на жадібності вторгнення Росії в Україну МАЄ бути зупинено! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, чиї життя порушені цією КРИЗОЮ в цей самий момент! Путін порушив усі чинні договори про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, Президенте Зеленський!! Ми молимось за вас і вашу країну! 🙏🏼 Благослови вас усіх!", — зазначила артистка.

28 лютого знаменитість поділилася новим записом з кадрами бомбардування житлових будинків у Києві:

"Це відео завдає біль тобі так само, як мені боляче 💔 Путін продовжує свої безглузді та жахливі атаки на Україну! Щодня гинуть і отримують поранення безневинні люди! Невинні люди борються за своє життя і вчаться стріляти зі зброї, щоб захистити себе. Біженці товпляться на кордоні, і їм не дають втекти.Так багато хоробрих людей залишаються, щоб боротися. Благослови вас усіх Бог. Ми молимося за вас усіх".

Пізніше на її сторінці з'явилися фото з підтримкою українців американцями та підписом "Ми залишаємось з Україною".

Девід Бекхем (71,1 млн)

Британський футболіст Девід Бекхем, у якого понад 70 млн підписників, показав їм, що відбувається в Україні, опублікувавши фотографії дітей та батьків, змушених жити в руїнах та ховатися у метро.

"Ситуація в Україні руйнівна і жахлива для її народу. Як і у будь-якого батька, несамовито бачити, як це впливає на безневинних дітей, які зараз живуть у зоні бойових дій. У міру ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Дізнайтеся, як ви можете допомогти через @UNICEF".

[ + – ] Війна в Україні очима багатодітного батька Девіда Бекхема

Джордж Сорос (337,2 тис. у Twitter)

Американський мільярдер, інвестор та філантроп Джордж Сорос опублікував кілька твітів, у яких жорстко засудив дії Путіна.

"Україна не становить жодної військової загрози для Росії, яка сфабрикувала цю кризу, щоб позбавити Україну права на самовизначення та підірвати європейську безпеку та солідарність. #StandWithUkraine", "Дозволивши Путіну досягти успіху в його пошуках, ми пошлемо всьому світу сигнал про те, що нації можна просто створювати або руйнувати за допомогою грубої сили. Ми повинні #StandWithUkraine, як вони за нас", "Дії Путіна — це пряме посягання на суверенітет усіх держав, які колись були у складі Радянського Союзу та за його межами. Росія явно порушує статут "Організації Об'єднаних Націй і повинна бути притягнута до відповідальності", "Я був свідком того, як Україна перетворилася з частини Радянського Союзу, що розвалюється, на ліберальну демократію і відкрите суспільство. Він зіткнувся з незліченними актами російської агресії, але протистояв цьому", — пише він.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше свою підтримку Україні висловила і низка представників шоу-бізнесу країни-агресора. Серед них Алла Пугачова, Максим Галкін, Оксімірон та інші.