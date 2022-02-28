Мадонна, Шварценеггер, Кардашьян: кто и как из мировых знаменитостей поддержал Украину

Звезды, у которых аудитория в десятки и сотни миллионов человек, доносят миру свою позицию касательно того, что происходит в нашей стране.

Российская армия пятые сутки продолжает атаковать украинские города, и пока ВСУ и батальоны теробороны активно противостоят врагу, мировые знаменитости объединяются в своей поддержке вокруг нашего государства. Фокус полистал Instagram и Twitter-страницы представителей шоу-бизнеса, которые не побоялись заявить всему миру о том, что происходит в Украине.

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Ким Кардашьян (288,9 млн подписчиков)

Светская львица, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян в сториз восхитилась мужеством украинского президента Владимира Зеленского. Она опубликовала пару его снимков, сделанных во время поездок в зону ООС. Она напомнила, что Америка предлагала ему эвакуироваться, но он не согласился, заявив, что ему нужна не эвакуация его, а оружие.

[ + – ] Владимир Зеленский в зоне ООС Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Дженифер Энистон (39,9 млн)

Американская актриса, звезда сериала "Друзья", в сториз опубликовала фото ребенка в желто-синей курточке, который, судя по всему, эвакуируется вместе с мамой, поскольку женщина передает его в поезд.

"Спасибо и… сделано", – говорится в подписи.

[ + – ] Реакция Дженнифер Энистон на события в Украине Фото: Instagram jenniferaniston

Арнольд Шварценеггер (22,1 млн в Instagram и 4,9 – в Twitter)

Актер боевиков и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер посвятил сразу несколько публикаций Украине. Так, он обнародовал твит, посвященный братьям Кличко, один из которых, Виталий, сейчас находится в эпицентре событий, противостоя вторжению во главе Киева как мер столицы.

"Виталий и Владимир Кличко, я думаю о вас, друзья мои. Вы были моими героями на ринге, и теперь вы мои герои", – написал актер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер выразил поддержку братьям Кличко Фото: Скриншот

Ранее он заявил:

"Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны и впредь быть сосредоточены на том, что происходит на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое нас вдохновило".

Фото: Скриншот

Джим Керри (18,9 млн – в Twitter)

Американский актер опубликовал в Twitter рисунок с изображением медведя, который валяется на украинском флаге и разлетается в клочья.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь нелюбимого", – написал он.

[ + – ] Джим Керри назвал Путина "грандиозным политическим придурком" Фото: Jim Carrey/Twitter

Анджелина Джоли (12,1 млн)

"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из @refugees сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента — для народа Украины и для международного правопорядка — невозможно переоценить", – написала на своей странице в Instagram оскароносная американская актриса Анджелина Джоли.

[ + – ] Анджелина Джоли не осталась в стороне от украинской трагедии Фото: Скриншот

Позже она добавила видео с беженцами, украинскими гражданами, которые находятся на границе с Молдовой.

"Более 50 000 человек покинули Украину менее чем за 48 часов. Это видео мои коллеги из УВКБ ООН прислали из Молдовы, на границе с Украиной", – говорится в публикации.

Шэрон Стоун (2,9 млн)

Актриса опубликовала видео, на котором украинец в Бердянске голыми руками убирает с дороги мину. Также она поделилась информацией о том, что президент Швейцарии, которая всегда занимала нейтральный статус, заговорил о санкциях против России.

[ + – ] Житель Бердянска уносит с дороги мину Фото: Скриншот

[ + – ] Швейцария выступает за санкции против России Фото: Скриншот

Мадонна (17,7 млн)

Американская певица Мадонна очень активно включилась в поддержку Украины с первых дней российской агрессии. Она показала видео, в котором открыто сравнила Путина с Гитлером, показала взрывы в украинских городах, а на завершение всего продемонстрировала средний палец.

"Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину ДОЛЖНО быть остановлено! Пожалуйста, пришлите гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронуты этим КРИЗИСОМ в этот самый момент! Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас Президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! 🙏🏼. Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Есть вещи, которые мы можем сделать", – заявила артистка.

28 февраля знаменитость поделилась новой записью с кадрами бомбежки жилых домов в Киеве:

"Это видео причиняет боль тебе так же, как мне больно 💔? Путин продолжает свои бессмысленные и ужасающие атаки на Украину! Ежедневно гибнут и получают ранения невинные люди! Невинные люди борются за свою жизнь и учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя Беженцы толпятся на границе, и им не дают сбежать. Так много храбрых людей остаются, чтобы сражаться.. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Благослови вас всех Бог. Мы молимся за вас всех. Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы помочь!"

Позже на ее странице появились фото с поддержкой украинцев американцами и подписью "Мы остаемся с Украиной".

Дэвид Бекхэм (71,1 млн)

Британский футболист Дэвид Бекхэм, у которого свыше 70 млн подписчиков, показал им, что происходит в Украине, опубликовав фотографии детей и родителей, вынужденных жить в руинах и прятаться в метро.

"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для ее народа. Как и у любого родителя, душераздирающе видеть, как это влияет на невинных детей, которые сейчас живут в зоне боевых действий. По мере эскалации конфликта растут и потребности детей. Узнайте, как вы можете помочь через @UNICEF".

[ + – ] Война в Украине глазами многодетного отца Дэвида Бекхэма

Джордж Сорос (337,2 тыс. в Twitter)

Американский миллиардер, инвестор и филантроп Джордж Сорос опубликовал несколько твитов, в которых жестко осудил действия Путина.

"Украина не представляет никакой военной угрозы для России, которая сфабриковала этот кризис, чтобы лишить Украину права на самоопределение и подорвать европейскую безопасность и солидарность. #StandWithUkraine", "Позволив Путину преуспеть в его поисках, мы пошлем всему миру сигнал о том, что нации можно просто создавать или разрушать с помощью грубой силы. Мы должны #StandWithUkraine, как они за нас", "Действия Путина — это прямое посягательство на суверенитет всех государств, которые когда-то были в составе Советского Союза и за его пределами. Россия явно нарушает устав Организации Объединенных Наций и должна быть привлечена к ответственности", "Я был свидетелем того, как Украина превратилась из разваливающейся части Советского Союза в либеральную демократию и открытое общество. Он столкнулся с бесчисленными актами российской агрессии, но упорствовал", – пишет он.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, ранее свою поддержку Украине высказали и ряд представителей шоу-бизнеса страны-агрессора. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Оксимирон и другие.