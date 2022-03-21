"Нехай Коля Лукашенко воює": Ольга Полякова звернулася до білорусів (відео)

Співачка попередила, що якщо білоруські війська зайдуть на територію України, шкодувати тут ніхто не буде.

Українська співачка Ольга Полякова записала звернення до білоруського народу в зв'язку з імовірним вторгненням армії РБ в Україну на боці Росії протягом найближчого часу. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

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За її словами, керівництво Білорусі вже ухвалило рішення, і військові скоро перетнуть кордон України, щоб допомагати російській армії:

"Лукашенко ухвалив рішення, незважаючи на опір із боку рядових військових і мешканців, простих білорусів. Народ кидають у криваву бійню. Адже Україна показала, що знищуватиме всіх, хто прийде на нашу землю. Білорусів ніхто не шкодуватиме. Вони ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих їм взагалі причин для цієї війни. Білоруський народ стане гарматним м'ясом на території України. Такого сценарію не можна допустити. Чому білоруси мають розплачуватися за дії Путіна та Лукашенка, за цих старих вурдалак? Які хочуть кинути в м'ясорубку війни молодих і сильних. Це не ваша війна. Усі білоруські солдати повинні відмовитися воювати в Україні. Нехай Коля Лукашенко воює, нехай воює його син. Чому він має насолоджуватися життям, величезними накраденими грошима, а ви повинні йти воювати і гинути за що? За кого, білоруси? Білоруські матері та дружини, ви повинні врятувати своїх чоловіків! Не відправляйте їх на війну! Виходьте на акцію протесту. Пишіть у соцмережах, кажіть знайомим, робіть будь-що, аби білоруських чоловіків не вбили на нашій землі. Білоруси ніколи не були окупантами. Не ставайте ними й зараз", — заявила артистка.

Раніше голлівудський актор Арнольд Шварценеггер закликав російських солдатів піти з української землі, заявивши, що їхній уряд збрехав, що в цій країні живуть нацисти і вороги:

"Я знаю, що ваш уряд каже, що ця війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це неправда. Україна — країна з президентом єврейського походження, у батька якого всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її не починали нацисти чи націоналісти. Ті, хто має владу в Кремлі, розпочали її. Це не війна російського народу. Ні!"

Нагадаємо, колега Полякової Макс Барських заявив росіянам, що йому шкода їх, бо вони ніколи не впізнають смаку свободи.