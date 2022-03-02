"Мені дуже шкода вас": Макс Барських записав відверте звернення до росіян (відео)

Співак закликав росіян брати приклад із українців і додав, що більше ніколи не даватиме концертів у РФ.

31-річний український співак родом із Херсона Макс Барських із мільйонною аудиторією в Instagram записав звернення до росіян через війну, яку сусідня держава розгорнула проти нашої країни. Воно вийшло досить об'ємним, тож артист розділив його на три частини.

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Для початку він розповів громадянам РФ, як змінюється їхнє життя. Зокрема артист поцікавився, як російський президент перетворив таку велику державу на смітник, над яким сміється весь світ:

"Ви ще не усвідомили, що йому на вас глибоко нас*ати? Він давно підписав контракт із Сатаною, і він скоро відправиться в пекло. А ви задихатиметеся від того пе*дежу. Якщо вам подобається таке життя — заради Бога, залишайте все, як є".

Барських висміяв боягузтво росіян, які бояться йти проти силовиків із кийками.

"У нас тут літають ракети, вбивають людей щодня, зачищають міста. Люди сидять у бомбосховищах. Ось що означає справжній страх. А не те, що на вас помахають кийком, і ви з переляку тікаєте. Ви кричите, що Росія держава, великий народ. Отже, як показує практика, це все неправда. Якби ви були великим народом, ви б стояли на площі та відстоювали свої права", — наголосив він.

Не оминув він і порівняльну характеристику двох президентів. За його словами, український – поруч із народом і бореться разом із ним, а російський сидить у бункері.

"Мені дуже шкода вас. Якщо ви не вживете хоч якихось заходів, то так і залишитеся на кораблі, що потопає. Я закликаю вас виходити на вулиці та показувати себе: давати відсіч, пи*дити їх, закидати палицями, камінням, чим завгодно. Ви ж народ заповзятливий, ви ж, напевно, придумаєте, що зробити… Невже за стільки років ви не помічали, як вас постійно на**бували? Подивіться навіть на міміку всіх ваших політиків, включно з вашим ботоксним президентом. Це просто стадо орків. Тупо жадібних орків, яким завжди мало, а страждаєте ви. Подивіться, де ви… Мені дуже шкода вас, правда, тому що в Росії є хороші люди. Але поки ви сидітимете по квартирах своїх, думаючи, що вас поб'ють, то так і сидітимете і дивитиметеся, як ваш тиран знищує вашу велику Росію", – пояснює Макс.

Співак зазначив, що люди ведуться на пропаганду не від великого розуму, але згодом їм буде дуже соромно за ту ненависть, яку вони відчувають зараз. Він порекомендував направити її проти свого уряду, нагадавши, що влада щодня відправляє в Україну нових солдатів на смерть, приховуючи реальні втрати.

"Вони гинуть тут. Багато хто здається в полон. Зверніть увагу, як українські солдати поводяться з полоненими, на відміну від росіян", — акцентував виконавець, додавши, що війна згуртувала Україну і зробила її сильнішою.

І насамкінець Барських повідомив, що більше ніколи не виступатиме на території Росії:

"Територія Росії викреслюється з моєї географії. Після того, що народ України пережив, у вашу діряву Росію ніхто не захоче приїжджати. Та вас ніхто не захоче бачити по всьому світу. Вже ж скасували рейси, літаки, помітили? Ви гоните весь час на Америку, на Європу, а самі комфортно живете. Так от дивіться, як повільно вас відключатимуть від світу. І ви житимете у своєму маленькому вакуумі. Нікому не потрібна Росія. Удачі вам і успіхів".

Раніше звернення опублікувала і Світлана Лобода, яка, ледве стримуючи ридання, повідомила, що її рідні та близькі ховаються в підвалах у Києві від обстрілу. Аналогічна ситуація – у Віри Брежнєвої.