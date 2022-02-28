"Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо": Лобода в сльозах попросила припинити війну

За словами співачки, її родина, близькі та друзі змушені ховатися від бомбардувань у підвалах і метро. Коментарі до відео вона закрила.

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі Instagram звернення, у якому зі сльозами на очах просить припинити війну.

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Ледве стримуючи ридання, вона сказала, що є українською співачкою, а останні чотири роки жила та працювала в Росії, Україні та по всьому світу, а зараз влаштувалася в Європі. Те, що відбувається останні п'ять днів, співачка охарактеризувала як "найгірше, що сталося з нею, її рідними та близькими, які живуть в Україні, з її друзями":

"Я не можу себе зібрати, не розумію, що робити. Я хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, люди змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, і з ними поряд маленькі діти. намагаються збігати під кулями, під ракетами… У мене в Києві моя сім'я, мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі… І вони всі ховаються в гаражах, підвалах, метро, бо вивезти їх ми поки що не можемо, я вас дуже прошу, тих, хто може зупинити цей жах, адже ми всі – ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо, але є люди, які вершять долі і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Це глобальна катастрофа для всього світу... І до чого ми дійдемо — незрозуміло. Життя всіх нас — на волосині. А Україна з кожною секундою втрачає, і втрачає, і втрачає людей. Але ж ми всі хочемо миру. Ми ж, усі люди на планеті, хочемо миру. Серед моїх підписників — 10 мільйонів росіян. Я вас дуже прошу, я благаю вас: давайте все зупинимо".

Під час звернення Лобода не згадала, з якого боку в Україну летять ракети й звідки до Києва йдуть колони військової техніки.

Усього за кілька годин публікація зібрала понад 2,1 млн переглядів. Коментарі до неї артистка закрила.

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