Боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони (фото)

Спортсмен вирішив стати на захист рідного Білгорода-Дністровського від російської агресії.

Дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу у трьох категоріях серед професіоналів Василь Ломаченко вирушив захищати Україну від російської агресії, вступивши до лав територіальної оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Білгорода-Дністровського в Одеській області Віталій Громадян, опублікувавши спільне фото.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

На знімку Василь позує у камуфляжі з автоматом через плече.

[ + – ] Василь Ломаченко та мєр Білгорода-Дністровського Віталій Громадян Фото: Віталий Граждан/Facebook

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований і озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом з нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре!", – йдеться у підписі до знімка.

За два дні до цього боксер опублікував в Instagram пост із молитвою про мир, супроводивши його складеними руками у кольорах російського та українського прапорів на тлі білого голуба, який, мабуть, символізує мир. Багато користувачів засудили спортсмена, вважаючи таку картинку дуже недоречною в нинішній ситуації.

У грудні минулого року Василь Ломаченко піддався серйозній хвилі критики після того, як, вигравши бій із ганцем Річардом Коммі, на церемонію нагородження вийшов не з національним прапором, а з прапором свого рідного міста Білгород-Дністровський. Серед тих, хто засудив його, був й екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко. Проте екс-чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздік підтримав колегу.

Після цього поєдинку Атлетична комісія американського штату Нью-Йорк усунула Ломаченка від боксу на невизначений термін. Це рішення не було пов'язане із громадянською позицією спортсмена.

Ще одним приводом для критики стало те, що Василь відправив до Росії дві свої олімпійські золоті медалі, щоб там йому зробили хрест. Його він замовив у подарунок своєму батькові та тренеру Анатолію Ломаченку.