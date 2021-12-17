Ломаченка після перемоги над Коммі усунули від боксу на невизначений термін

Окрім українця, аналогічне рішення було ухвалено Атлетичною комісією Нью-Йорка й щодо ганського спортсмена.

Українського боксера Василя Ломаченка відсторонено від боксу на невизначений термін після поєдинку з Річардом Коммі, який пройшов у ніч на 12 грудня в США. Відповідне рішення ухвалила Атлетична комісія американського штату Нью-Йорк. Інформацію про відсторонення опублікували на статистичному ресурсі BoxRec.

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Варто зазначити, що таке саме рішення функціонери ухвалили й щодо останнього суперника українця.

Однак приводів для занепокоєння немає, тому що це звичайна практика для боксу, якщо боксер під час поєдинку побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена. Але Василь у бою 12 грудня у нокдауні не побував. Крім цього, як свідчить статистика ударів суперників, лише 12% "пострілів" африканця досягли цілі. В українця були успішними 45% ударів.

Поєдинок Ломаченко — Коммі

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко — Коммі відбувся 12 грудня на легендарній арені Медісон-Сквер Гарден у Нью-Йорку. Український боксер упевнено переміг суперника, рішення суддів було одностайним — 117:110, 119:108, 119:108. Унаслідок бою Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO.

Зазначимо, що для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року. Загалом він провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 — нокаутом) і 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг і здобув 30 перемог (27 — нокаутом). Це його лише четверта поразка в кар'єрі.

Раніше Фокус повідомляв, що Коммі розплакався у роздягальні після бою з Ломаченком. На кадрах відео в Twitter видно, що темношкірий спортсмен дуже засмучений після програшу та не може стримати сліз, а хтось з групи підтримки, ймовірно, тренер, намагається його заспокоїти.

Нагадаємо, Ломаченко спровокував скандал тим, що після бою вийшов на ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровський, а не з національним прапором України. Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко розкритикував колегу та засумнівався у тому, що той представляв Україну.