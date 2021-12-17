Ломаченко после победы над Комми отстранили от бокса на неопределенный срок

Кроме украинца, аналогичное решение было принято Атлетической комиссией Нью-Йорка и в отношении ганского спортсмена.

Украинский боксер Василий Ломаченко отстранен от бокса на неопределенный срок после поединка с Ричардом Комми, который прошел в ночь на 12 декабря в США. Соответствующее решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк. Информацию об отстранении опубликовали на статистическом ресурсе BoxRec.

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Стоит отметить, что такое же решение функционеры приняли и в отношении последнего соперника украинца.

Однако поводов для беспокойства нет, так как это обычная практика для бокса, если боксер во время поединка побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Но Василий в бою 12 декабря в нокдауне не побывал. Кроме этого, как свидетельствует статистика ударов соперников, только 12% "выстрелов" африканца достигли цели. В украинца были успешными 45% ударов.

Поединок Ломаченко — Комми

Напомним, поединок Ломаченко — Комми состоялся 12 декабря на легендарной арене Мэдисон-Сквер Гарден в Нью-Йорке. Украинский боксер уверенно победил соперника, решение судей было единогласным — 117:110, 119:108, 119:108. В результате боя Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Отметим, что для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. Всего он провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 — нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, и одержал 30 побед (27 — нокаутом). Это его только четвертое поражение в карьере.

Ранее Фокус сообщал, что Комми расплакался в раздевалке после боя с Ломаченко. На кадрах видео в Twitter видно, что темнокожий спортсмен очень расстроен после проигрыша и не может сдержать слез, а кто-то из группы поддержки, вероятно, тренер, пытается его успокоить.

Напомним, Ломаченко спровоцировал скандал тем, после боя вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, а не с национальным флагом Украины. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал коллегу и усомнился в том, что тот представлял Украину.