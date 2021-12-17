Комми расплакался в раздевалке после боя с Ломаченко: появилось видео

На кадрах видно распухшее от побоев лицо Комми, который плачет.

Ганский боец Ричард Комми расплакался после боя с украинцем Василием Ломаченко (прошел 12 декабря), в котором он проиграл.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Мини-ролик со слезами Комми в Twitter сопровождает короткая надпись "Сердце льва". На кадрах видно, что темнокожий спортсмен расстроен после проигрыша и не может сдержать своих негативных эмоций, а кто-то из группы поддержки, вероятно тренер, пытается его успокоить.

"Посмотри на меня? Я горжусь тобой. Ты понял? Я горжусь тобой…", — говорит бойцу мужчина.

[ + – ] Ричард Комми в раздевалке

Как известно, 12 декабря в Нью-Йорке прошел бой в легкой весовой категории между украинским бойцом Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. Первый одержал победу по итогам судейского голосования — соперники соревновались все 12 раундов.

Василий Ломаченко после боя вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, а не с национальным флагом Украины, из-за чего в мире спорта и в украинских СМИ разразился скандал. Ломаченко не стал его комментировать, а позже в его соцсети появился стих русского поэта Петра Мамонова, который был адресован, скорее всего, хейтерам спортсмена.