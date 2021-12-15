Ломаченко после скандала с украинским флагом ответил хейтерам словами русского поэта

Боец отказался комментировать то, что вышел на ринг без флага Украины и вскоре опубликовал слова о том, что "молчание щит от многих бед, а болтовня всегда во вред".

Интерконтенинтальный чемпион по версии WBO, украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram слова российского поэта, актера и музыканта Петра Мамонова, который поддерживал при жизни аннексию Крыма. Пост появился незадолго после критики спортсмена за то, что он не взял национальный флаг на ринг после боя с ганцем Ричардом Комми.

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Так, Ломаченко опубликовал в соцсети следующие строки Мамонова:

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая — не та,

И что вокруг — обман и суета,

И что металл — не тот, и сталь — не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Отметим, что россиянин Петр Мамонов, который скончался год назад, был персоной нон-грата в Украине из-за посещения аннексированного Крыма. Говоря о присвоении Москвой полуострова в 2014 году, он высказывался: "Вырвали, и дело верное".

Напомним, что Василий Ломаченко в США после боя с Ричардом Комми, в котором победил, вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, при этом национальный символ нигде не фигурировал. Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал бойца за такой поступок, упрекнув его в отсутствии патриотизма.