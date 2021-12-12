Без сенсаций и с нокдауном: Ломаченко победил Комми (видео)

Украинский боксер и его ганский соперник провели на ринге все 12 раундов.

В Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден" завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми.

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Для украинца это был второй бой в 2021 году, а Ричард Комми, как и Ломаченко, не так давно проигрывал Теофимо Лопесу. Тем не менее, 34-летний ганиец мог создать проблемы украинцу, и бой с ним не стал для Ломаченко легким.

Но начало боя осталось за украинцем: Василий Ломаченко уверенно контролировал ход поединка и в третьем раунде нанес несколько точных ударов по сопернику. В 4-5 раундах Комми действовал вторым номером, отдав инициативу сопернику. Ломаченко пребывал в поисках шанса, проводя многоударные комбинации, в то время, как Комми опасно контратаковал.

[ + – ] Фрагмент из боя Ломаченко - Комми

Все шло к нокдауну и это произошло в 7-м раунде. Украинец провел идеальную комбинацию, отправив соперника на настил. При этом, 33-летний боксер обратился к углу ганского боксера, намекая на выбрасывание белого полотенца.

[ + – ] Василий Ломаченко - Ричард Комми: видео нокдауна

Но Комми поднялся и продолжил бой. И если 8-й раунд прошел в том же ключе, что и предыдущие, то в 9-м ганский боксер неожиданно включился и нанес ряд неприятных ударов. Но в дальнейшем Ломаченко большего сопернику не позволил,хоть и не сумел его нокаутировать.

По итогам 12 раундов судьбу победителя пришлось определять судейским решением. И оно оказалось в пользу украинца, который завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Теперь украинец может претендовать на чемпионский поединок. Обладателем пояса на данный момент является Джордж Камбосос, недавно победивший Теофимо Лопеса.

Напомним, в июне Василий Ломаченко одержал победу над японцем Масайоши Накатани. Тогда украинцу понадобилось 9 раундов, чтобы отправить соперника в нокаут.