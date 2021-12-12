Без сенсацій та з нокдауном: Ломаченко переміг Коммі (відео)

Український боксер та його ганський суперник провели на рингу усі 12 раундів.

У Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден" завершився вечір боксу, головною подією якого став поєдинок Василь Ломаченко — Річард Коммі.

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Для українця це був другий бій у 2021 році, а Річард Коммі, як і Ломаченко, нещодавно програвав Теофімо Лопесу. Проте 34-річний ганієць міг створити проблеми українцю, і бій із ним не став для Ломаченка легким.

Але початок бою залишився за українцем: Василь Ломаченко впевнено контролював хід поєдинку та у третьому раунді завдав кілька точних ударів по супернику. У 4-5 раундах Коммі діяв другим номером, віддавши ініціативу супернику. Ломаченко перебував у пошуках шансу, проводячи багатоударні комбінації, коли Коммі небезпечно контратакував.

[ + – ] Фрагмент із бою Ломаченко — Коммі

Все йшло до нокдауну і це сталося у 7-му раунді. Українець провів ідеальну комбінацію, відправивши суперника на підлогу. При цьому 33-річний боксер звернувся до кута ганського боксера, натякаючи на викидання білого рушника.

[ + – ] Василь Ломаченко — Річард Коммі: відео нокдауну

Але Коммі піднявся і продовжив бій. І якщо 8-й раунд пройшов у тому ж ключі, що й попередні, то в 9-му ганський боксер несподівано ввімкнувся і завдав ряду неприємних ударів. Але надалі Ломаченко більшого суперника не дозволив, хоч і не зумів його нокаутувати.

За підсумками 12 раундів, долю переможця довелося визначати суддівським рішенням. І воно виявилось на користь українця, який завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, у червні Василь Ломаченко здобув перемогу над японцем Масайоші Накатані. Тоді українцю знадобилося 9 раундів, щоб відправити суперника до нокауту.