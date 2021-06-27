Тріумфальне повернення: Ломаченко переміг Накатані (відео)

Бій між українцем і японцем тривав 9 раундів — Ломаченко нокаутував суперника, утримуючи перевагу впродовж усього поєдинку

У Лас-Вегасі відбувся бій між українця Василем Ломаченко та японцем Масайоші Накатані.

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У першому раунді суперники були обережними і придивлялися один до одного. Ломаченко провів кілька непоганих атак, але японець, пропустивши пару ударів, виглядав непогано. В одному з епізодів він пішов на хитрість і зіткнувся з Ломаченко лоб в лоб, в результаті чого в українця утворилося розсічення, яке його команда була змушена ліквідувати. Після цього в кожній перерві лікар з команди українця перевіряв стан пошкодження.

У 2-му і 3-му раунді стало зрозуміло, що Накатані не встигає за суперником в швидкості. Японець раз у раз вигадував якісь нові хитрощі: то стрибав Ломаченко в ноги, намагаючись їх захопити, то постійно падав в клінч. Тактика "клінчевання" продовжилася і в 4-5 раундах, а Ломаченко, немов автомобіль взимку: вже розігрівся і почав набирати швидкість. У 5-му раунді японець опинився на канвасі в результаті серії ударів українця, але швидко прийшов у себе і продовжив бій.

З кожним наступним раундом ставало очевидно, що поєдинок закінчиться достроково, що в підсумку і сталося. Японець помітно втомився, почав пропускати ще більше ударів і в 9-му раунді Ломаченко вдалося довести справу до нокауту: Накатані звалився на коліна, а Василь побіг в кут, переможно застрибнувши на канати.

Цей бій став 17-м у професійній кар'єрі Василя Ломаченка. Тепер в його активі 15 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.

Нагадаємо, що попередній бій Василь Ломаченко провів 17 жовтня 2020 року, в якому одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу і позбувся всіх титулів.

Після бою Ломаченко чекала операція на плечі : виявилося, що на поєдинок з Лопесом він вийшов з травмою.

Раніше українець неоднозначно висловився щодо реваншу, зазначивши, що ймовірність такого бою в нинішніх умовах вкрай мала.