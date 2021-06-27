Триумфальное возвращение: Ломаченко победил Накатани (видео)

Бой между украинцем и японцем продлился 9 раундов — Ломаченко нокаутировал соперника

В Лас-Вегасе состоялся бой между украинце Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани.

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В первом раунде соперники были осторожными и присматривались друг к другу. Ломаченко провел несколько неплохих атак, но японец, пропустив пару ударов, выглядел неплохо. В одном из эпизодов он пошел на хитрость и столкнулся с Ломаченко лоб в лоб, в результате чего у украинца образовалось рассечение, которое его команда была вынуждена ликвидировать. После этого в каждом перерыве врач из команды украинца проверял состояние повреждения.

Во 2-м и 3-м раунде стало понятно, что Накатани не успевает за соперником в скорости. Японец то и дело придумывал какие-то новые хитрости: то прыгал Ломаченко в ноги, пытаясь их захватить, то постоянно падал в клинч. Тактика "клинчевания" продолжилась и в 4-5 раундах, а Ломаченко, словно автомобиль зимой: уже разогрелся и начал набирать скорость. В 5-м раунде японец оказался на канвасе в результате серии ударов украинца, но быстро пришел в себя и продолжил бой.

С каждым следующим раундом становилось очевидно, что поединок закончится досрочно, что в итоге и произошло. Японец заметно устал, начал пропускать еще больше ударов и в 9-м раунде Ломаченко удалось довести дело до нокаута: Накатани рухнул на колени, а Василий побежал в угол, победно вспрыгнув на канаты.

[ + – ] Победный прыжок Ломаченко

Этот бой стал 17-м в профессиональной карьере Василия Ломаченко. Теперь в его активе 15 побед (11 нокаутом) и два поражения.

Напомним, что предыдущий бой Василий Ломаченко провел 17 октября 2020 года, в котором единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу и лишился всех титулов.

После боя Ломаченко ждала операция на плече: оказалось, что на поединок с Лопесом он вышел с травмой.

Ранее украинец неоднозначно высказался относительно реванша, отметив, что вероятность такого боя в нынешних условиях крайне мала.