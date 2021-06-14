"Если Всевышний поможет". Ломаченко оценил вероятность реванша с Лопесом

Украинский боксер заявил, что вероятность проведения реванша с Теофимо Лопесом в нынешних условиях крайне мала.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) оценил вероятность проведения реванша против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

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"Если это будет путь всевышнего для меня, тогда я верю в это. Все зависит от него. Я полагаюсь только на него.

Если мне это нужно будет, он обязательно поможет и организует. Если нет – не получится реванша", – сказал Ломаченко во время прямого эфира в Instagram.

33-летний Ломаченко не выходил в ринг с октября 2020 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу в объединительном чемпионском бою.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе. Будущему сопернику украинца Масайоши Накатани 32 года. Он также проиграл Теофимо Лопесу в июле 2019 года единогласным решением судей. В своем последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо техническим нокаутом.

ESPN станет официальным транслятором этого боя. В своем рейтинге лучших боксеров издание отводит Ломаченко 8 место.

Отметим, украинцу также предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.

Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Ранее имя Василия Ломаченко оказалось в центре скандала: украинский тренер сделал громкое заявление о боксере, сказав, что его олимпийская награда в Пекине обошлась в 700 тысяч долларов.

9 мая Ломаченко отличился поздравлением с Днем Победы, опубликовав на своей странице в Instagram видео, в котором используется запрещенная украинским законодательством георгиевская ленточка.