Ломаченко принял предложение провести свой следующий бой в конце весны

Вызов Василию бросил непобедимый американский чемпион WBC Девин Хэйни.

Американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни предложил Василию Ломаченко провести с ним бой в конце весны и украинец согласился.

Об этом передает iSport.

До этого украинец и американец устроили перепалку в Twitter.

Хэйни спросил, куда подевался Ломаченко после поражения от Лопеса.

"Я здесь. Я жду, трусы, пока вы решитесь на настоящий бой, а не на бой в твитере", – ответил Василий.

Наконец Хэйни предложил провести с ним бой в конце весны, заявив, что "свободен в апреле или в конце мая".

"Это стандартное время для подготовки. Я буду готов", – ответил Ломаченко.

Идею этого боя уже поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Правда он говорит, что поединок, возможно, будет организован в июле или начале августа.

"Заинтересован ли я сделать бой Ломаченко и Хэйни в этом году? Безусловно, в этом даже нет вопросов. Это был бы действительно хороший поединок, большой тест для обоих ребят. Я думаю, бой будет очень-очень популярный. Мы сделаем его в зависимости от остального расписания: или в июле, или в начале августа", – сказал Арум.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Промоутер Василия Ломаченко, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец хочет провести реванш с Теофимо Лопесом, несмотря на то, что новый чемпион в легком весе уже неоднократно заявлял, что не хочет повторного поединка.