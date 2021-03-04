Ломаченко погодився провести свій наступний бій наприкінці весни

Виклик Василю кинув непереможний американський чемпіон WBC Девін Хейні.

Американський непереможний чемпіон WBC Девін Хейні запропонував Василю Ломаченку провести з ним бій наприкінці весни й українець погодився.

Про це передає iSport.

До цього українець та американець влаштували перепалку в Twitter.

Хейні запитав, куди подівся Ломаченко після поразки від Лопеса.

"Я тут. Я чекаю, боягузи, поки ви наважитеся на справжній бій, а не на бій в твітері", — відповів Василь.

Нарешті Хейні запропонував провести з ним бій наприкінці весни, заявивши, що "вільний в квітні або наприкінці травня".

"Це стандартний час для підготовки. Я буду готовий", — відповів Ломаченко.

Ідею цього бою вже підтримав голова промоутерською компанії Top Rank Боб Арум. Щоправда він говорить, що поєдинок, можливо, буде організований в липні або на початку серпня.

"Чи зацікавлений я зробити бій Ломаченка та Хейні цьогоріч? Безумовно, у цьому навіть немає питань. Це був би дійсно хороший поєдинок, великий тест для обох хлопців. Я думаю, бій буде дуже-дуже популярний. Ми зробимо його зважаючи на решту розкладу: або в липні, або на початку серпня ", — сказав Арум.

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анжелесі.

Промоутер Василя Ломаченка, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що українець хоче провести реванш із Теофімо Лопесом, незважаючи на те, що новий чемпіон в легкій вазі вже неодноразово заявляв, що не хоче повторного поєдинку.