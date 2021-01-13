Ломаченко хочет реванш с Лопесом, – промоутер (видео)

"Посмотрим, что мы сделаем для Ломаченко", – сказал Боб Арум.

Промоутер Василия Ломаченко, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец хочет провести реванш с Теофимо Лопесом, несмотря на то, что новый чемпион в легком весе уже неоднократно заявлял, что не хочет повторного поединка.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

"У меня не было разговора с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгисом Климасом. По его словам, Ломаченко намерен провести реванш с Лопесом, но Теофимо не хочет еще раз выходить на ринг против украинца. Поэтому посмотрим, что мы сделаем для Ломаченко", – сказал Арум.

По его словам, многие заинтересованы в организации реванша, однако главным фактором, чтобы он состоялся, остаются деньги.

"Люди с Ближнего Востока упоминали об организации этого реванша. В боксе всегда говорят деньги. Мы не можем устраивать такие крупные мероприятия без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода", – сказал Арум.

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Теофимо Лопес недавно заявил, что не собирается проводить реванш.

"Как я и говорил прежде, никакого реванша он не получит. Это ведь было их (команды Ломаченко) решение – отказаться от пункта о реванше в контракте. И не только это. Там много чего было. Я бы мог сейчас показать всем вам его грязное белье, но не хочу этим заниматься. Проехали. Но больше я в его сторону смотреть не собираюсь", – сказал Лопес.

Американский боксер добавил, что место Ломаченко не в легком весе, а дивизионом ниже.

"Лома, расслабься. Как я и говорил прежде, твое место дивизионом ниже. Так что возвращайся туда", – сказал Лопес.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.