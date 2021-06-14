"Якщо Всевишній допоможе". Ломаченко оцінив ймовірність реваншу з Лопесом

Український боксер заявив, що ймовірність проведення реваншу з Теофімо Лопесом у нинішніх умовах вкрай мала.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) оцінив ймовірність проведення реваншу проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

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"Якщо це буде шлях Всевишнього для мене, тоді я вірю в це. Усе залежить від нього. Я покладаюся тільки на нього.

Якщо мені це потрібно буде, він обов'язково допоможе й організовує. Якщо ні — не вийде реваншу", — сказав Ломаченко під час прямого ефіру в Instagram.

33-річний Ломаченко не виходив на ринг із жовтня 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу в об'єднавчому чемпіонському бою.

Свій наступний бій Ломаченко проведе 26 червня в Лас-Вегасі. Майбутньому супернику українця Масайосі Накатані 32 роки. Він також програв Теофімо Лопесу в липні 2019 року одноголосним рішенням суддів. У своєму останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом.

ESPN стане офіційним транслятором цього бою. У своєму рейтингу найкращих боксерів видання дає Ломаченку 8 місце.

Зазначимо, українцю також запропонував провести бій американський непереможний чемпіон WBC Девін Гейні. Ідею цього бою підтримав глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Василь теж відповів, що не проти зустрітися на рингу з американцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анджелесі.

Раніше ім'я Василя Ломаченка опинилося в центрі скандалу: український тренер зробив гучну заяву про боксера, сказавши, що його олімпійська нагорода в Пекіні коштувала 700 тисяч доларів.

9 травня Ломаченко відзначився привітанням із Днем Перемоги, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому використовується заборонена українським законодавством георгіївська стрічка.