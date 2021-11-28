Лицо в кровь. Обидчик Ломаченко Теофимо Лопес проиграл четыре чемпионских титула (видео)

Американский боксер, сенсационно побеждавший Василия Ломаченко, проиграл австралийцу Джорджу Камбососу.

В Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден", состоялся бой за звание чемпиона мира, в котором сошлись американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос.

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Поединок продолжался все 12 раундов, в ходе которых Камбосос нанес серьезные повреждения сопернику. Уже в первом раунде австралиец отправил оппонента в нокдаун, правда, уже в 10-м раунде побывал там и сам.

Судьбу победителя боя пришлось выявлять судьям. Их раздельное решение: 115-111,113-114, 115-112 в пользу Камбососа.

Таким образом, 28-летний боксер стал чемпионом мира по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

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Отметим, что после финального гонга на лице Лопеса было несколько заметных повреждений. Правда, американец не признал поражения, отметив, что его не волнует, что скажут другие, ведь он считает себя победителем.

Напомним, что 18 октября 2020 года украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в чемпионском бою единогласным решением судей и лишился всех выигранных титулов. Василий Ломаченко после боя заявил, что вердикт рефери считает несправедливым и потребовал проведения боя-реванша.

Как оказалось позже, на бой против Теофимо Лопеса Ломаченко вышел с травмой плеча. После поединка украинец был прооперирован и не мог приступить к тренировкам раньше января 2021 года.

В то же время, переговоры о реванше с Теофимо Лопесом зашли в тупик: американец предпочел драться против Камбососа, а не проводить бой-реванш с украинцем.

В июне 2021 года Василий Ломаченко провел бой против японца Масайоши Накатани. Поединок завершился победой украинца в 9-м раунде: доминировав в течение всего боя, Ломаченко досрочно одержал победу.