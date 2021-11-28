Обличчя в крові. Кривдник Ломаченка Теофімо Лопес програв чотири чемпіонські титули (відео)

Американський боксер, який сенсаційно перемагав Василя Ломаченка, програв австралійцю Джорджу Камбососу.

У Нью-Йорку, на арені "Медісон Сквер Гарден", відбувся бій за звання чемпіона світу, в якому зійшлися американець Теофімо Лопес та австралієць Джордж Камбосос.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Поєдинок тривав усі 12 раундів, під час яких Камбосос завдав серйозних пошкоджень супернику. Вже в першому раунді австралієць відправив опонента до нокдауну, щоправда, вже в 10-му раунді побував там і сам.

Долю переможця бою довелося виявляти суддям. Їхнє роздільне рішення: 115-111,113-114, 115-112 на користь Камбососа.

Таким чином, 28-річний боксер став чемпіоном світу за версіями WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

[ + – ] Теофімо Лопес — Джордж Камбосос: огляд бою

Зазначимо, що після фінального гонгу на обличчі Лопеса було кілька помітних ушкоджень. Щоправда, американець не визнав поразки, зазначивши, що його не хвилює, що скажуть інші, адже він вважає себе переможцем.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2020 року українець Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в чемпіонському бою одноголосним рішенням суддів і втратив усі виграні титули. Василь Ломаченко після бою заявив, що вердикт рефері вважає несправедливим і зажадав проведення бою-реваншу.

Як виявилося пізніше, на бій проти Теофімо Лопеса Ломаченко вийшов із травмою плеча. Після поєдинку українця прооперували і не могли приступити до тренувань раніше січня 2021 року.

У той же час, переговори про реванш із Теофімо Лопесом зайшли в глухий кут: американець вважав за краще битися проти Камбососа, а не проводити бій-реванш з українцем.

У червні 2021 року Василь Ломаченко провів бій проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок завершився перемогою українця у 9-му раунді: домінувавши протягом усього бою, Ломаченко достроково здобув перемогу.