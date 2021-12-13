Кличко раскритиковал Ломаченко за выход на ринг без флага Украины

Владимир Кличко засомневался, что украинский боец представлял свою страну в поединке с Комми.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал украинского бойца Василия Ломаченко за решение выйти без украинского флага после поединка с ганцем Ричардом Комми. Сообщение Кличко появилось в его Twitter.

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Как известно, на церемонию объявления победителя украинский боксер вышел не с национальным флагом, а с флагом родного города Белгород-Днестровского. Именно по этому поводу высказался экс-чемпион.

"Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF, – ред.)" — написал Кличко.

Также боксер опубликовал слова из Википедии, которые обозначают патриотизм и национальную гордость чувством любви, преданности и привязанности к родине.

Напомним, что в Нью-Йорке прошел бой в легкой весовой категории между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Поединок длился все 12 раундов и по итогу судейских подсчетов победил украинец. Таким образом Ломаченко завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Теперь он может претендовать на чемпионский поединок.

На церемонию объявления победителя Ломаченко вышел, накинув на плечи флаг родного города Белгород-Днестровского, а не желто-синий национальный символ.