Кличко розкритикував Ломаченка за вихід на ринг без прапора України

Володимир Кличко засумнівався, що український боєць представляв свою країну в поєдинку з Коммі.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко розкритикував українського бійця Василя Ломаченка за рішення вийти без українського прапора після поєдинку з ганцем Річардом Коммі. Повідомлення Кличка з'явилося в його Twitter.

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Як відомо, на церемонію оголошення переможця український боксер вийшов не з національним прапором, а з прапором рідного міста Білгород-Дністровського. Саме з цього приводу висловився ексчемпіон.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, не використовуючи її прапор? Якого біса (WTF, – ред.)", — написав Кличко.

Також боксер опублікував слова з Вікіпедії, які позначають патріотизм і національну гордість почуттям любові, відданості та прихильності до батьківщини.

Нагадаємо, що в Нью-Йорку пройшов бій у легкій ваговій категорії між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, і за підсумками суддівських підрахунків переміг українець. Так Ломаченко завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Наразі він може претендувати на чемпіонський поєдинок.

На церемонію оголошення переможця Ломаченко вийшов, накинувши на плечі прапор рідного міста Білгород-Дністровського, а не жовто-синій національний символ.