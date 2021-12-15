Ломаченко після скандалу з українським прапором відповів хейтерам словами російського поета

Боєць відмовився коментувати те, що вийшов на ринг без прапора України, і незабаром опублікував слова про те, що "молчание щит от многих бед, а болтовня всегда во вред".

Інтерконтенінтальний чемпіон за версією WBO, український боксер Василь Ломаченко опублікував у Instagram слова російського поета, актора та музиканта Петра Мамонова, який підтримував за життя анексію Криму. Пост з'явився незадовго після критики спортсмена через те, що він не взяв національний прапор на ринг після бою з ганцем Річардом Коммі.

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Так, Ломаченко опублікував у соцмережі такі рядки Мамонова:

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая — не та,

И что вокруг — обман и суета,

И что металл — не тот, и сталь — не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Зазначимо, що росіянин Петро Мамонов, який помер рік тому, був персоною нон-грата в Україні через відвідини анексованого Криму. Говорячи про присвоєння Москвою півострова у 2014 році, він висловлювався: "Вирвали, і діло правильне".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко в США після бою з Річардом Коммі, у якому переміг, вийшов на ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровський, при цьому національний символ ніде не фігурував. Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував бійця за такий учинок, дорікнувши йому без патріотизму.