Коммі розплакався у роздягальні після бою з Ломаченком: з'явилося відео

На кадрах видно розпухле від побоїв обличчя Коммі, котрий плаче.

Ганський боєць Річард Коммі розплакався після бою з українцем Василем Ломаченком (котрий пройшов 12 грудня), у якому він програв.

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Про це повідомляє TopRank Boxing.

Мініролик зі сльозами Коммі в Twitter супроводжує короткий напис "Серце лева". На кадрах видно, що темношкірий спортсмен засмучений після програшу та не може стримати своїх негативних емоцій, а хтось із групи підтримки, ймовірно, тренер намагається його заспокоїти.

"Подивися на мене? Я пишаюся тобою. Ти зрозумів? Я пишаюся тобою..." — каже бійцю чоловік.

[ + – ] Річард Коммі в роздягальні

Як відомо, 12 грудня у Нью-Йорку пройшов бій у легкій ваговій категорії між українським бійцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі. Перший здобув перемогу за підсумками суддівського голосування — суперники змагалися усі 12 раундів.

Василь Ломаченко після бою вийшов на ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровський, а не з національним прапором України, через що в світі спорту та в українських ЗМІ вибухнув скандал. Ломаченко не став його коментувати, а згодом у його соцмережі з'явився вірш російського поета Петра Мамонова, який був адресований, швидше за все, хейтерам спортсмена.