Коммі розплакався у роздягальні після бою з Ломаченком: з'явилося відео
На кадрах видно розпухле від побоїв обличчя Коммі, котрий плаче.
Ганський боєць Річард Коммі розплакався після бою з українцем Василем Ломаченком (котрий пройшов 12 грудня), у якому він програв.
Про це повідомляє TopRank Boxing.
Мініролик зі сльозами Коммі в Twitter супроводжує короткий напис "Серце лева". На кадрах видно, що темношкірий спортсмен засмучений після програшу та не може стримати своїх негативних емоцій, а хтось із групи підтримки, ймовірно, тренер намагається його заспокоїти.
"Подивися на мене? Я пишаюся тобою. Ти зрозумів? Я пишаюся тобою..." — каже бійцю чоловік.
Як відомо, 12 грудня у Нью-Йорку пройшов бій у легкій ваговій категорії між українським бійцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі. Перший здобув перемогу за підсумками суддівського голосування — суперники змагалися усі 12 раундів.
Василь Ломаченко після бою вийшов на ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровський, а не з національним прапором України, через що в світі спорту та в українських ЗМІ вибухнув скандал. Ломаченко не став його коментувати, а згодом у його соцмережі з'явився вірш російського поета Петра Мамонова, який був адресований, швидше за все, хейтерам спортсмена.