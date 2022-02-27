Боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны (фото)

Спортсмен решил встать на защиту родного Белгорода-Днестровского от российской агрессии.

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в трех категориях среди профессионалов Василий Ломаченко отправился защищать Украину от российской агрессии, вступив в ряды территориальной обороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан, опубликовав совместное фото.

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На снимке Василий позирует в камуфляже с автоматом через плечо.

[ + – ] Василий Ломаченко и мєр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан Фото: Виталий Граждан/Facebook

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!", – говорится в подписи к снимку.

За два дня до этого боксер опубликовал в Instagram пост с молитвой о мире, сопроводив его сложенными руками в цветах русского и украинского флагов на фоне белого голубя, который, судя по всему, символизирует мир. Многие пользователи осудили спортсмена, посчитав такую картинку очень неуместной в нынешней ситуации.

В декабре прошлого года Василий Ломаченко поддался серьезной волне критики после того, как, выиграв бой с ганцем Ричардом Комми, на церемонию награждения вышел не с национальным флагом, а с флагом своего родного города Белгород-Днестровский. Среди тех, кто осудил его, был и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко. Однако экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поддержал коллегу.

После этого поединка Атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк отстранила Ломаченко от бокса на неопределенный срок. Это решение не было связано с гражданской позицией спортсмена.

Еще одним поводом для критики стало то, что Василий отправил в Россию две свои олимпийские золотые медали, чтобы там ему сделали крест. Его он заказал в подарок своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.